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В Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Подмосковье полиция задержала ранее судимого жителя, который угрожал полицейским охотничьим ружьем. Инцидент произошел на проезде Блинова после сообщения местной жительницы о подозрительном мужчине. Об этом информирует РИА Новости.
Прибывшие на место происшествия полицейские подошли к мужчине и потребовали предъявить документы. В ответ он грубо отказался и достал из пакета предмет, похожий на оружие.

В связи с его агрессивным поведением, полицейские произвели предупредительный выстрел вверх и потребовали положить предмет на землю. Мужчина попытался скрыться, но был задержан.

В результате инцидента пострадавших нет. У задержанного, 1976 года рождения, изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья и патроны. В настоящее время он находится в отделе полиции для дальнейшего разбирательства.

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Подросток получил серьезные ожоги при неосторожном обращении с горючими жидкостями
В Красноярском крае школьник получил ожог 35 процентов тела на шашлыках
05 мая 2025, 15:32

Фото: iStock/kan2d

В селе Богучаны Красноярского края 14-летний школьник получил серьезные ожоги трети тела во время приготовления шашлыков. Инцидент произошел 3 мая, когда подросток приехал в гости к своей старшей сестре. Об этом пишет «‎Shot» в Telegram.
По информации канала, во время разжигания мангала девушка использовала специальную жидкость для розжига. Однако бутылка с горючим вспыхнула и вылетела из рук, облив брата содержимым. В результате мальчик загорелся.

Сейчас школьник находится в реанимации, где врачами диагностированы ожоги 35 процентов поверхности тела первой и третьей степени. Информация о его состоянии не уточняется. Причины происшествия остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#мальчик
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Глава Дагестана Меликов прокомментировал расстрел трёх сотрудников ДПС в Махачкале
Меликов: убитые полицейские хотели проверить документы, но по ним открыли огонь
05 мая 2025, 15:23

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Автомобиль с преступниками, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов. Об этом сообщил губернатор Дагестана Сергей Меликов, слова которого приводит Telegram-канал «112».
Отмечается, что сотрудники ДПС хотели просто проверить подозрительный автомобиль, однако оттуда открыли огонь. Трое правоохранителей попали под пули и, по предварительным данным, скончались на месте от полученных ранений.

После произошедшего двое стрелков угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. Третьего нападавшего оперативно ликвидировали на месте. Также, по неподтверждённым данным, был и четвёртый преступник, которого тоже застрелили в момент нападения.

В настоящее время полицейские пытаются догнать машину с подозреваемыми и не дать им скрыться за пределами города. В регионе объявлен план «Перехват».

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Неизвестные расстреляли трёх сотрудников ДПС в Махачкале

Появилось первое видео с места стрельбы по сотрудникам ДПС в Махачкале

В Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину
#дагестан
#автомобиль
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#стрельба
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Появилось первое видео с места стрельбы по сотрудникам ДПС в Махачкале
05 мая 2025, 14:44

Фото: iStock/z1b

Момент перестрелки с полицейскими в Махачкале попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее в этот день сообщалось, что неизвестные напали на пост ДПС и открыли огонь по сотрудникам. По предварительным данным, все три полицейских скончались на месте от полученных ранений.
Очевидцы сообщают, что нападавших было двое. Сначала мужчины напали на правоохранителей, после чего угнали их служебный автомобиль, на котором скрылись. В регионе объявлен план «Перехват». Личности преступников ещё не установлены.

При этом, по версии Mash, погиб только один из трёх сотрудников ДПС. Также получила ранение 12-летняя девочка, в которую отлетел осколок.

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#мужчины
#нападение
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Неизвестные расстреляли трёх сотрудников ДПС в Махачкале
05 мая 2025, 14:44

Фото: iStock/A_N

Троих сотрудников ГИБДД расстреляли в Махачкале. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Предварительно сообщается, что двое неизвестных совершили нападение на патруль ДПС, после чего открыли шквальный огонь по сотрудникам. В результате правоохранители скончались на месте от полученных ранений.

После произошедшего преступники угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. В регионе объявлен план «Перехват». В настоящее время нападавшие не задержаны, их личности пока также не установлены.

Место стрельбы оцеплено, на нём работают оперативно прибывшие правоохранители.

При этом Telegram-канала Mash приводит иную версию произошедшего. По данным источника, огонь открыл 30-летний мужчина. В результате его действий погиб один сотрудник ДПС. Полицейские оперативно ликвидировали стрелка. Также ранение получила 12-летняя девочка, в руку которой попал осколок.

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#нападение
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#преступники
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#полицейские
#стрельба
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ФСО задержала гражданку США
В Ново-Огарево задержали гражданку США
05 мая 2025, 13:26

Фото: iStock/MattGush

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) провела задержание гражданки США. Женщина была взята под стражу в Ново-Огарево.

Как сообщает «База», задержание американки произошло несколько недель назад. Женщина представилась Алексой Рей. Родилась она в Техасе и ей 30 лет. Алекса не смогла объяснить причины посещения Ново-Огарево. Женщина по-русски не говорит.

По данным источника, Алекса часто посещает Россию. С сентября 2024 года она была зарегистрирована в гостинице в Красногорске, откуда выехала 31 декабря.

Нет информации, возбуждено ли дело в отношении гражданки США или ее отпустили. Напомним, в Ново-Огарево находится государственная резиденция президента РФ.

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#задержание
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