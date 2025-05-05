В Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину

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В Подмосковье полиция задержала ранее судимого жителя, который угрожал полицейским охотничьим ружьем. Инцидент произошел на проезде Блинова после сообщения местной жительницы о подозрительном мужчине. Об этом информирует РИА Новости.
Прибывшие на место происшествия полицейские подошли к мужчине и потребовали предъявить документы. В ответ он грубо отказался и достал из пакета предмет, похожий на оружие.
В связи с его агрессивным поведением, полицейские произвели предупредительный выстрел вверх и потребовали положить предмет на землю. Мужчина попытался скрыться, но был задержан.
В результате инцидента пострадавших нет. У задержанного, 1976 года рождения, изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья и патроны. В настоящее время он находится в отделе полиции для дальнейшего разбирательства.
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В связи с его агрессивным поведением, полицейские произвели предупредительный выстрел вверх и потребовали положить предмет на землю. Мужчина попытался скрыться, но был задержан.
В результате инцидента пострадавших нет. У задержанного, 1976 года рождения, изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья и патроны. В настоящее время он находится в отделе полиции для дальнейшего разбирательства.
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Дарья Осипова