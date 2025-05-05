Увеличилось число пострадавших при перестрелке в Махачкале

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До четырёх человек выросло число пострадавших в перестрелке в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, речь идёт о двух сотрудниках ДПС, несовершеннолетней девочке, в руку которой прилетел осколок, и ещё одном мирном жителе. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.
Напомним, что чуть более часа назад неизвестные открыли огонь по трём сотрудникам ДПС, когда те пытались остановить машину преступников для проверки документов. Двое полицейских скончались на месте от полученных ранений, а третий, по последним данным, выжил, но находится в тяжёлом состоянии.
После произошедшего двое открывших стрельбу мужчин угнали служебный автомобиль и скрылись. В ходе перестрелки были ликвидированы, по предварительным данным, ещё двое нападавших. В настоящее время полицейские разыскивают стрелков. Объявлен план «Перехват».
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Напомним, что чуть более часа назад неизвестные открыли огонь по трём сотрудникам ДПС, когда те пытались остановить машину преступников для проверки документов. Двое полицейских скончались на месте от полученных ранений, а третий, по последним данным, выжил, но находится в тяжёлом состоянии.
После произошедшего двое открывших стрельбу мужчин угнали служебный автомобиль и скрылись. В ходе перестрелки были ликвидированы, по предварительным данным, ещё двое нападавших. В настоящее время полицейские разыскивают стрелков. Объявлен план «Перехват».
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Анастасия Чинкова