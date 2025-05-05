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Увеличилось число пострадавших при перестрелке в Махачкале

Четыре человека пострадали при перестрелке в Махачкале
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

До четырёх человек выросло число пострадавших в перестрелке в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным канала, речь идёт о двух сотрудниках ДПС, несовершеннолетней девочке, в руку которой прилетел осколок, и ещё одном мирном жителе. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы.

Напомним, что чуть более часа назад неизвестные открыли огонь по трём сотрудникам ДПС, когда те пытались остановить машину преступников для проверки документов. Двое полицейских скончались на месте от полученных ранений, а третий, по последним данным, выжил, но находится в тяжёлом состоянии.

После произошедшего двое открывших стрельбу мужчин угнали служебный автомобиль и скрылись. В ходе перестрелки были ликвидированы, по предварительным данным, ещё двое нападавших. В настоящее время полицейские разыскивают стрелков. Объявлен план «Перехват».

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Один из полицейских, пытавшихся задержать машину в Махачкале, жив
112: один из сотрудников ДПС, пытавшихся задержать преступников в Махачкале, жив
05 мая 2025, 15:47

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Махачкале один из сотрудников ДПС, которые вступили в перестрелку с преступниками, жив, но серьёзно ранен: у него прострелены рука и нога.
Как сообщает телеграм-канал «112», его сослуживцы (три человека) убиты. Раненый полицейский вёл бой до конца, пока преступники не скрылись на патрульной машине.

По данным телеграм-канала, нападение на патруль ДПС в Махачкале было подготовленным. Группа преступников заранее выбрала место расправы и открыла огонь из автоматов, застав полицейских врасплох.

Ранее губернатор Дагестана Сергей Меликов сообщил, что автомобиль с преступниками, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов. Известно, что всего было четыре преступника: двое мертвы, ещё двоих преследует полиция. В регионе объявлен план «Перехват».

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В Махачкале ликвидирован один из нападавших на сотрудников ДПС
05 мая 2025, 15:35

Фото: iStock/huettenhoelscher

В Махачкале ликвидирован один из нападавших на сотрудников ДПС, сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева в своем Telegram-канале.
«Один из нападавших ликвидирован. Информация по остальным уточняется», — написала она.

В понедельник в Махачкале разразилась перестрелка, ставшая шокирующим событием для города. По информации, озвученной главой Дагестана Сергеем Меликовым, водитель автомобиля открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить его транспортное средство.

По предварительным данным, предоставленным МВД региона, в результате этого нападения погибли полицейские. Злоумышленники сумели скрыться на служебной автомашине, что вынудило власти ввести план «Перехват» для их задержания.

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#расстрел
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В Красноярском крае школьник получил ожог 35 процентов тела на шашлыках
05 мая 2025, 15:32

Фото: iStock/kan2d

В селе Богучаны Красноярского края 14-летний школьник получил серьезные ожоги трети тела во время приготовления шашлыков. Инцидент произошел 3 мая, когда подросток приехал в гости к своей старшей сестре. Об этом пишет «‎Shot» в Telegram.
По информации канала, во время разжигания мангала девушка использовала специальную жидкость для розжига. Однако бутылка с горючим вспыхнула и вылетела из рук, облив брата содержимым. В результате мальчик загорелся.

Сейчас школьник находится в реанимации, где врачами диагностированы ожоги 35 процентов поверхности тела первой и третьей степени. Информация о его состоянии не уточняется. Причины происшествия остаются неизвестными.

Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Меликов: убитые полицейские хотели проверить документы, но по ним открыли огонь
05 мая 2025, 15:23

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Автомобиль с преступниками, расстрелявшими полицейских в Махачкале, пытались остановить для проверки документов. Об этом сообщил губернатор Дагестана Сергей Меликов, слова которого приводит Telegram-канал «112».
Отмечается, что сотрудники ДПС хотели просто проверить подозрительный автомобиль, однако оттуда открыли огонь. Трое правоохранителей попали под пули и, по предварительным данным, скончались на месте от полученных ранений.

После произошедшего двое стрелков угнали служебный автомобиль и скрылись на нём. Третьего нападавшего оперативно ликвидировали на месте. Также, по неподтверждённым данным, был и четвёртый преступник, которого тоже застрелили в момент нападения.

В настоящее время полицейские пытаются догнать машину с подозреваемыми и не дать им скрыться за пределами города. В регионе объявлен план «Перехват».

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#автомобиль
#видео
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#полицейские
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В Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину
05 мая 2025, 15:13

Фото: iStock/blinow61

В Подмосковье полиция задержала ранее судимого жителя, который угрожал полицейским охотничьим ружьем. Инцидент произошел на проезде Блинова после сообщения местной жительницы о подозрительном мужчине. Об этом информирует РИА Новости.
Прибывшие на место происшествия полицейские подошли к мужчине и потребовали предъявить документы. В ответ он грубо отказался и достал из пакета предмет, похожий на оружие.

В связи с его агрессивным поведением, полицейские произвели предупредительный выстрел вверх и потребовали положить предмет на землю. Мужчина попытался скрыться, но был задержан.

В результате инцидента пострадавших нет. У задержанного, 1976 года рождения, изъяли обрез двуствольного охотничьего ружья и патроны. В настоящее время он находится в отделе полиции для дальнейшего разбирательства.

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#происшествия
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