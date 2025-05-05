Подросток получил серьезные ожоги при неосторожном обращении с горючими жидкостями

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В селе Богучаны Красноярского края 14-летний школьник получил серьезные ожоги трети тела во время приготовления шашлыков. Инцидент произошел 3 мая, когда подросток приехал в гости к своей старшей сестре. Об этом пишет «Shot» в Telegram.
По информации канала, во время разжигания мангала девушка использовала специальную жидкость для розжига. Однако бутылка с горючим вспыхнула и вылетела из рук, облив брата содержимым. В результате мальчик загорелся.
Сейчас школьник находится в реанимации, где врачами диагностированы ожоги 35 процентов поверхности тела первой и третьей степени. Информация о его состоянии не уточняется. Причины происшествия остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сейчас школьник находится в реанимации, где врачами диагностированы ожоги 35 процентов поверхности тела первой и третьей степени. Информация о его состоянии не уточняется. Причины происшествия остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что в Подмосковье задержали угрожавшего полицейским охотничьим ружьем мужчину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова