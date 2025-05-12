У жителя Сергиева Посада нашли три килограмма наркотиков

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Полицейские задержали 31-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В квартире мужчины, расположенной на улице Удельная, при обыске было обнаружено 155 кустов конопли, коробки с растительным веществом, а также упаковочный материал и весы. Эксперты исследовали часть изъятого и установили, что там содержится марихуана общей массой три килограмма», — говорится в сообщении.Остальная часть изъятого будет проверена в ходе дальнейшего расследования.
Против задержанного завели уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».
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