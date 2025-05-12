Троих мужчин задержали после попытки зарезать прохожего в центре Москвы

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В Москве полицейские задержали троих мужчин, которые попытались убить прохожего. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ СК РФ по столице.
«10 мая 2025 года возле жилого дома на Лубянском проезде трое злоумышленников избили ранее незнакомого молодого человека, после чего нанесли ему несколько колото-резаных ранений. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту полицейские задержали троих подозреваемых. Всем уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Тем временем в Ленинске-Кузнецком 10 мая произошёл конфликт на улице Ленской, который закончился трагедией, сообщает «Сiбдепо».
Следствие установило, что мужчина избил человека, а после задушил на глазах у его сожительницы. Женщина вызвала скорую помощь, однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть мужчины.
Полицейские задержали убийцу по горячим следам. Криминалисты обследовали место происшествия, опросили свидетелей и на сегодняшний день продолжают собирать доказательства по делу.
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