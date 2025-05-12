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Троих мужчин задержали после попытки зарезать прохожего в центре Москвы

Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

В Москве полицейские задержали троих мужчин, которые попытались убить прохожего. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ СК РФ по столице.
«10 мая 2025 года возле жилого дома на Лубянском проезде трое злоумышленников избили ранее незнакомого молодого человека, после чего нанесли ему несколько колото-резаных ранений. Потерпевший был доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту полицейские задержали троих подозреваемых. Всем уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Тем временем в Ленинске-Кузнецком 10 мая произошёл конфликт на улице Ленской, который закончился трагедией, сообщает «Сiбдепо».
Следствие установило, что мужчина избил человека, а после задушил на глазах у его сожительницы. Женщина вызвала скорую помощь, однако прибывшие врачи лишь констатировали смерть мужчины.

Полицейские задержали убийцу по горячим следам. Криминалисты обследовали место происшествия, опросили свидетелей и на сегодняшний день продолжают собирать доказательства по делу.

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В Москве росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину за нападение на врача
12 мая 2025, 13:26

Фото: iStock/blinow61

В Восточном административном округе столицы работники вневедомственной охраны московского управления Росгвардии задержали 32-летнего жителя области за нападение на фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из машины скорой помощи на Щербаковской улице.

Приехав на место, они выяснили, что пациент ударил фельдшера кулаком в грудь, когда ​тот оказывал ему медицинскую помощь. Отмечалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для последующего разбирательства. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что при силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции.

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В Перми обнаружили висящее на заборе тело девушки: убийство или несчастный случай?
Полиция считает несчастным случаем инцидент с висящей на заборе девушкой в Перми
12 мая 2025, 13:12

Фото: iStock/Artem_Furman

В Сети распространилась история о девушке, которую якобы изнасиловали и повесили на заборе в Перми. Однако полицейские убеждены, что она сама пыталась перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь.
Как пишет Telegram-канал Baza, тело 18-летней Надежды было обнаружено в ночь на 11 мая около местного бара. Погибшая была подвешена на заборе – металлический штырь воткнулся её в грудную клетку.

Правоохранители, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что девушка пыталась перелезть через забор, не удержалась и упала на штырь. Смерть наступила мгновенно.

Сотрудники бара рассказали силовикам, что девушка пришла в бар с подругой, где помимо них находилось ещё семь посетителей. Гостьи нагрянули с полуторалитровой бутылкой пива и уже были сильно пьяны. Девушка попросила пустить её в туалет, но оттуда уже не вернулась. Подруга сначала ждала Надежду, затем поискала её по бару, после чего вызвала такси и уехала.

Ранее некоторые СМИ написали, что Надежда стала жертвой похищения и изнасилования со стороны незнакомых ей мужчин-мигрантов. Якобы во время отдыха в баре к ней с подругой подошли эти незнакомцы, но им было отказано в общении. После этого они похитили девушку, надругались над ней и подвесили на заборе.

Однако в полиции заявляют, что криминальная составляющая отсутствует. Проверка продолжается.

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#пермский край
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Трое мужчин избили заступившегося за девушку прохожего
СК задержал трех мужчин за избиение прохожего в центре Москвы
12 мая 2025, 12:25

Фото: iStock/ globalmoments

Следователи задержали троих мужчин, которые избили прохожего в центре Москвы. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета (СК) России в Телеграм-канале.
Мужчин подозревают в покушении на убийство. Следствие полагает, что 10 мая они у жилого дома в Лубянском проезде напали на незнакомца, избили его, а потом нанесли ряд колото-резаных ранений. Инцидент записали уличные видеокамеры. Видео опубликовало агентство «Москва».

На кадрах можно увидеть стоящих на улице четверых мужчин, трое из них напали на прохожего и избили. Потом он упал на асфальт, а нападавшие продолжили наносить удары, но теперь ногами. По информации следствия, причиной нападения стало то, что потерпевший заступился за девушку.

Мужчину доставили в больницу, сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.

Задержанные являются жителями столицы, им предъявили обвинение. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России.

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Финалистку «Миссис Россия — 2019» Наталью Маурер забили до смерти
12 мая 2025, 11:36

Наталья Мурер (Фото: Инстаграм* @natasha_boska)

Участницу конкурса «Миссис Россия» и известную скрипачку Наталью Маурер обнаружили в Москве без признаков жизни. Об этом сообщил Телеграм-канал Baza.
Труп 40-летней Натальи нашли 3 мая в квартире, которая принадлежит врачу-хирургу, старшему научному сотруднику центра «Микрохирургия глаза» Алексею Паштаеву. Там обнаружили беспорядок и следы борьбы.

Следствие полагает, что Маурер и Паштаев были сожителями. Владельца квартиры арестовали, его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Женщина была победительницей конкурса «Миссис Нижний Новгород», из-за чего смогла участвовать в «Миссис Россия». Еще она играла на скрипке вместе с супругом, солистом балета Нижегородского театра оперы и балета. Пара воспитывала троих детей: сыновей Давида и Авеля, дочь Еву.

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В Кузбассе в страшнейшем ДТП погибли молодой мужчина и ребёнок
12 мая 2025, 11:35

Фото: iStock/Anton Novikov

В жутком ДТП в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области погиб молодой человек и маленький ребёнок.
В ГИБДД по Кузбассу сообщили «Сiбдепо», что в ДТП разбились две машины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По предварительным данным, в аварии погиб парень и ребёнок.

Местные жители выражают скорбь в соцсетях и выражают свои соболезнования семье погибших.

Тем временем при столкновении двух автомобилей на Филимонковском шоссе пострадали два человека. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

«По предварительным данным, на перекрестке Филимонковского шоссе и Проектируемого проезда №5260 произошло ДТП — столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадали два человека. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Из-за ДТП были перекрыты оба ряда в сторону области.

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