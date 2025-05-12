В Москве росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину за нападение на врача

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Восточном административном округе столицы работники вневедомственной охраны московского управления Росгвардии задержали 32-летнего жителя области за нападение на фельдшера скорой помощи, сообщила пресс-служба ведомства.
Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из машины скорой помощи на Щербаковской улице.
Приехав на место, они выяснили, что пациент ударил фельдшера кулаком в грудь, когда тот оказывал ему медицинскую помощь. Отмечалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для последующего разбирательства. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что при силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции.
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Приехав на место, они выяснили, что пациент ударил фельдшера кулаком в грудь, когда тот оказывал ему медицинскую помощь. Отмечалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Нарушителя задержали и доставили в отдел полиции для последующего разбирательства. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее сообщалось, что при силовой поддержке ОМОН Авангард Главного управления Росгвардии по городу Москве сотрудниками СК И МВД России в столице пресекли деятельность участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции.
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Ольга Енгалычева