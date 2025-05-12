В Перми обнаружили висящее на заборе тело девушки: убийство или несчастный случай?

Фото: iStock/Artem_Furman
В Сети распространилась история о девушке, которую якобы изнасиловали и повесили на заборе в Перми. Однако полицейские убеждены, что она сама пыталась перелезть через ограду, не удержалась и упала на штырь.
Как пишет Telegram-канал Baza, тело 18-летней Надежды было обнаружено в ночь на 11 мая около местного бара. Погибшая была подвешена на заборе – металлический штырь воткнулся её в грудную клетку.
Правоохранители, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что девушка пыталась перелезть через забор, не удержалась и упала на штырь. Смерть наступила мгновенно.
Сотрудники бара рассказали силовикам, что девушка пришла в бар с подругой, где помимо них находилось ещё семь посетителей. Гостьи нагрянули с полуторалитровой бутылкой пива и уже были сильно пьяны. Девушка попросила пустить её в туалет, но оттуда уже не вернулась. Подруга сначала ждала Надежду, затем поискала её по бару, после чего вызвала такси и уехала.
Ранее некоторые СМИ написали, что Надежда стала жертвой похищения и изнасилования со стороны незнакомых ей мужчин-мигрантов. Якобы во время отдыха в баре к ней с подругой подошли эти незнакомцы, но им было отказано в общении. После этого они похитили девушку, надругались над ней и подвесили на заборе.
Однако в полиции заявляют, что криминальная составляющая отсутствует. Проверка продолжается.
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Правоохранители, осмотрев место происшествия, пришли к выводу, что девушка пыталась перелезть через забор, не удержалась и упала на штырь. Смерть наступила мгновенно.
Сотрудники бара рассказали силовикам, что девушка пришла в бар с подругой, где помимо них находилось ещё семь посетителей. Гостьи нагрянули с полуторалитровой бутылкой пива и уже были сильно пьяны. Девушка попросила пустить её в туалет, но оттуда уже не вернулась. Подруга сначала ждала Надежду, затем поискала её по бару, после чего вызвала такси и уехала.
Ранее некоторые СМИ написали, что Надежда стала жертвой похищения и изнасилования со стороны незнакомых ей мужчин-мигрантов. Якобы во время отдыха в баре к ней с подругой подошли эти незнакомцы, но им было отказано в общении. После этого они похитили девушку, надругались над ней и подвесили на заборе.
Однако в полиции заявляют, что криминальная составляющая отсутствует. Проверка продолжается.
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Анастасия Чинкова