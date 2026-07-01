«Убийца мозга»: Подмосковный невропатолог раскрыл связь алкоголя с инсультом
Алкоголь, попадая в организм, оказывает мощное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление спиртных напитков, особенно в больших дозах, приводит к хронической гипертонии, рассказал подмосковный врач-невропатолог Ярослав Пустынников.
Одним из главных факторов риска он назвал способность спиртного повышать артериальное давление. А постоянное высокое давление изнашивает стенки сосудов, делая их хрупкими и неэластичными.
«Этанол вызывает спазм артерий и способствует нарушению сердечного ритма. Это создаёт дополнительную нагрузку на всю систему кровообращения и формирует почву для сосудистой катастрофы. Систематический приём алкоголя также негативно влияет на свёртываемость крови. Под действием продуктов распада этанола кровь делается более густой и вязкой, а уровень тромбоцитов повышается», – отметил Пустынников.По его словам, это значительно увеличивает риск образования тромбов – сгустков крови, которые могут закупорить просвет сосуда. Если такой тромб заблокирует питающую головной мозг артерию, участок мозговой ткани перестанет получать кислород, и это приведёт к ишемическому инсульту.
«Но особую опасность представляет так называемый «запойный» тип потребления алкоголя. Резкий подъём и последующий спад концентрации спирта в крови вызывают сильные колебания тонуса сосудов. Это может привести к разрыву стенки артерии, ослабленной длительным воздействием этанола и скачками давления. В результате происходит кровоизлияние в мозг, то есть геморрагический инсульт», – разъяснил доктор.Пустынников добавил, что у людей, злоупотребляющих спиртным, также часто развивается кардиомиопатия, при которой в полостях сердца формируются тромбы, способные с током крови попасть в сосуды мозга.