«Убийца мозга»: Подмосковный невропатолог раскрыл связь алкоголя с инсультом

01 июля 2026, 17:13

оригинал Я. Пустынников (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Алкоголь, попадая в организм, оказывает мощное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Регулярное употребление спиртных напитков, особенно в больших дозах, приводит к хронической гипертонии, рассказал подмосковный врач-невропатолог Ярослав Пустынников.





Одним из главных факторов риска он назвал способность спиртного повышать артериальное давление. А постоянное высокое давление изнашивает стенки сосудов, делая их хрупкими и неэластичными.

«Этанол вызывает спазм артерий и способствует нарушению сердечного ритма. Это создаёт дополнительную нагрузку на всю систему кровообращения и формирует почву для сосудистой катастрофы. Систематический приём алкоголя также негативно влияет на свёртываемость крови. Под действием продуктов распада этанола кровь делается более густой и вязкой, а уровень тромбоцитов повышается», – отметил Пустынников.

«Но особую опасность представляет так называемый «запойный» тип потребления алкоголя. Резкий подъём и последующий спад концентрации спирта в крови вызывают сильные колебания тонуса сосудов. Это может привести к разрыву стенки артерии, ослабленной длительным воздействием этанола и скачками давления. В результате происходит кровоизлияние в мозг, то есть геморрагический инсульт», – разъяснил доктор.