Убирать зимой региональные дороги Подмосковья будут более 2000 единиц техники
В Московской области перешли на зимнее содержание региональной дорожной сети. В работах по уборке снега задействуют свыше 2000 дорожных рабочих и более 2100 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Убирать и обрабатывать проезжую часть станут порядка 680 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров. Для очистки тротуаров, пешеходных зон и подходов к остановкам привлекут свыше 350 тракторов и минипогрузчиков.
«Кроме того, подготовили более 650 единиц навесного и дополнительного оборудования, в том числе роторы, щётки и пескоразбрасыватели. А для складирования снега в 27 округах определили специализированные площадки. Особое внимание зимой уделят своевременной уборке тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Дорожники продолжат круглосуточно отслеживать погодные условия и при необходимости превентивно обрабатывать проезжую часть противогололёдными материалами, чтобы предупредить образование гололедицы. Для этого заготовили 650 000 тонн материалов. Кроме того, в рамках зимнего содержания специалисты Мосавтодора продолжат устранять дефекты дорожного покрытия.
Контролировать выполнение всех работ на региональной дорожной сети Подмосковья будет специализированная системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры – СКПДИ.