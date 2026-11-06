Убирать зимой региональные дороги Подмосковья будут более 2000 единиц техники

06 ноября 2026, 22:15

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области перешли на зимнее содержание региональной дорожной сети. В работах по уборке снега задействуют свыше 2000 дорожных рабочих и более 2100 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Убирать и обрабатывать проезжую часть станут порядка 680 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров. Для очистки тротуаров, пешеходных зон и подходов к остановкам привлекут свыше 350 тракторов и минипогрузчиков.

«Кроме того, подготовили более 650 единиц навесного и дополнительного оборудования, в том числе роторы, щётки и пескоразбрасыватели. А для складирования снега в 27 округах определили специализированные площадки. Особое внимание зимой уделят своевременной уборке тротуаров, пешеходных переходов и остановок общественного транспорта», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.