Волоколамские коммунальщики перешли на усиленный режим работы для уборки снега

19 февраля 2026, 09:12

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Дмитрий Беденко

Коммунальный службы Волоколамского округа встретили очередной снегопад усиленным режимом работы. Уборку они начали с основных пешеходных маршрутов. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Дмитрий Беденко.





На Волоколамск пришлось не критически много осадков: к 7 утра снежный покров составлял не более пяти сантиметров. Но снегопад продолжается.





«Для уборки снега используется и ручной труд, и техника. Трактора сейчас работают во дворах, но по мере необходимости их выведут и на улицы», — рассказал мастер участка Владислав Аржаков.