Волоколамские коммунальщики перешли на усиленный режим работы для уборки снега

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Дмитрий Беденко

Коммунальный службы Волоколамского округа встретили очередной снегопад усиленным режимом работы. Уборку они начали с основных пешеходных маршрутов. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Дмитрий Беденко.



На Волоколамск пришлось не критически много осадков: к 7 утра снежный покров составлял не более пяти сантиметров. Но снегопад продолжается.

«Для уборки снега используется и ручной труд, и техника. Трактора сейчас работают во дворах, но по мере необходимости их выведут и на улицы», — рассказал мастер участка Владислав Аржаков.
Согласно прогнозам синоптиков, снегопад, начавшийся в ночь на 19 февраля, продлится около суток.

Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте во время непогоды.
Лев Каштанов

