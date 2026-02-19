Волоколамские коммунальщики перешли на усиленный режим работы для уборки снега
Коммунальный службы Волоколамского округа встретили очередной снегопад усиленным режимом работы. Уборку они начали с основных пешеходных маршрутов. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Дмитрий Беденко.
На Волоколамск пришлось не критически много осадков: к 7 утра снежный покров составлял не более пяти сантиметров. Но снегопад продолжается.
«Для уборки снега используется и ручной труд, и техника. Трактора сейчас работают во дворах, но по мере необходимости их выведут и на улицы», — рассказал мастер участка Владислав Аржаков.Согласно прогнозам синоптиков, снегопад, начавшийся в ночь на 19 февраля, продлится около суток.
Ранее в Минтрансе Подмосковья призвали жителей по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте во время непогоды.