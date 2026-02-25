Уборку снега в Бронницах проводят в усиленном режиме
Сильные снегопады заставили коммунальные службы Бронниц перейти на работу в усиленном режиме. Дворники и спецтехника расчищают дороги и общественные пространства. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ольга Антонова.
В уборке участвуют более ста человек, задействованы около 20 единиц техники.
«Приоритетными локациями стали главные улицы города — Советская и Льва Толстого, а также улицы, входящие в маршруты общественного транспорта. Расчистка ведётся также на пешеходных дорожках на площадки Тимофеева и у храмового комплекса», — говорится в сообщении.Уборочная техника включает в себя комбинированные дорожные машины, трактора-погрузчики и трактора с навесным оборудованием — отвалами, щётками и роторами.