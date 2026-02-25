Уборку снега в Бронницах проводят в усиленном режиме

25 февраля 2026, 10:25

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Ольга Антонова

Сильные снегопады заставили коммунальные службы Бронниц перейти на работу в усиленном режиме. Дворники и спецтехника расчищают дороги и общественные пространства. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Ольга Антонова.





В уборке участвуют более ста человек, задействованы около 20 единиц техники.





«Приоритетными локациями стали главные улицы города — Советская и Льва Толстого, а также улицы, входящие в маршруты общественного транспорта. Расчистка ведётся также на пешеходных дорожках на площадки Тимофеева и у храмового комплекса», — говорится в сообщении.