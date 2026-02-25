Загруженность дорог в Подмосковье утром 25 февраля составила пять баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 25 февраля, оценивается на пять баллов из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные пробки наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.