Загруженность дорог в Подмосковье утром 25 февраля составила пять баллов

25 февраля 2026, 09:56

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 25 февраля, оценивается на пять баллов из десяти возможных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные пробки наблюдаются на 12 вылетных магистралях при движении в сторону Москвы.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.