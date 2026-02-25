С улиц Подольска за сутки вывезли более 5000 кубометров снега
Свыше пяти тысяч кубометров снега вывезли с муниципальных улиц городского округа Подольск за минувшие сутки. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Андрюхина.
Из-за сильных снегопадов уборка проводится без перерывов.
«В течение суток разные бригады выходят на смену друг другу», — рассказал замдиректора муниципального казённого учреждения «Благоустройство и дорожное хозяйство» Алексей Никольский.Снег убирали и вывозили, в частности, с Рабочей улицы в центре Подольска и с других дорог, находящихся в ведении округа. Всего на улицах Подольска трудятся 460 коммунальщиков, задействованы около 90 единиц спецтехники.
