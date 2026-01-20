Жителям Московской области напомнили, какие вещи можно хранить в подъездах

20 января 2026, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жильцам многоквартирных домов Подмосковья необходимо соблюдать правила использования общего имущества. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Там подчеркнули, что захламление лестничных пролётов, коридоров и других общих зон создаёт неудобства – препятствует эвакуации людей в случае чрезвычайной ситуации, затрудняет доступ пожарным расчётам, усложняет уборку и ухудшает вид помещения.

«Размещать вещи в общих зонах можно при соблюдении нескольких условий: все соседи с этим согласны; вещи находятся в специально отведённых для этого местах; они не мешают свободному проходу и эвакуации», – отметили в Минчистоты.