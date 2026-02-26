Учащиеся Подмосковья могут записаться на бесплатные ИТ-курсы «Код будущего»
На Едином портале госуслуг стартовал дополнительный набор на бесплатные курсы «Код будущего», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Программа ориентирована на школьников 8–11 классов, а также студентов колледжей и техникумов, осваивающих ИТ-специальности. Участникам предлагают онлайн-курсы по программированию и искусственному интеллекту. В рамках дополнительного набора можно самостоятельно изучить материал первого модуля и продолжить обучение в группе со второго. После успешного прохождения курса и итогового испытания выдаётся сертификат проекта.
Подать заявку и узнать подробности можно на портале госуслуг по ссылке.
Подать заявку и узнать подробности можно на портале госуслуг по ссылке.