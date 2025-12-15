Занятость выпускников колледжей Подмосковья превысила 95%

15 декабря 2025, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Занятость студентов колледжей и техникумов Московской области после обучения составляет сейчас более 95%. Такими данными поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.





Учащиеся колледжей начинают взаимодействовать с партнёрскими компаниями ещё в период обучения. Они проходят на предприятиях практику и по итогам могут получить предложение о трудоустройстве.

«Каждый выпускник колледжа Подмосковья после обучения получает предложения по работе, и это реальное трудоустройство на предприятия, в IT, промышленность, сферу услуг или госсектор. Свою первую работу по специальности более 50% студентов получают уже во время обучения», – отметила Болатаева.