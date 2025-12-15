Занятость выпускников колледжей Подмосковья превысила 95%
Занятость студентов колледжей и техникумов Московской области после обучения составляет сейчас более 95%. Такими данными поделилась вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Учащиеся колледжей начинают взаимодействовать с партнёрскими компаниями ещё в период обучения. Они проходят на предприятиях практику и по итогам могут получить предложение о трудоустройстве.
«Каждый выпускник колледжа Подмосковья после обучения получает предложения по работе, и это реальное трудоустройство на предприятия, в IT, промышленность, сферу услуг или госсектор. Свою первую работу по специальности более 50% студентов получают уже во время обучения», – отметила Болатаева.По данным Минобразования региона, число индустриальных партнёров среднего профессионального образования в Подмосковье в 2025 году превысило 2000. За последние пять лет рост составил 50%.
В числе таких партнёров – крупные промышленные предприятия, девелоперы, НИИ, рестораны и агрохолдинги. Это, например, «Мираторг», аэропорты Домодедово и Шереметьево, авиакорпорация «Рубин», научно-исследовательский технологический институт имени П. И. Снегирёва, производитель оборудования «Криогенмаш» и другие.