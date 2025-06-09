Участие в инклюзивном забеге в Орехово-Зуеве приняли около ста человек

09 июня 2025, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Около 100 человек в возрасте от шести до тридцати пяти лет стали участниками инклюзивного забега «Клязьма RUN» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«Забег проводился в парке Победы. На старт вышли дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и из многодетных семей, а также взрослые. В этом году география забега расширилась: участие в соревновании приняли представители не только Орехово-Зуевского, но и Электростальского и Павлово-Посадского округов», — говорится в сообщении.