Участие в инклюзивном забеге в Орехово-Зуеве приняли около ста человек
Около 100 человек в возрасте от шести до тридцати пяти лет стали участниками инклюзивного забега «Клязьма RUN» в Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Забег проводился в парке Победы. На старт вышли дети с ограниченными возможностями здоровья, дети участников СВО и из многодетных семей, а также взрослые. В этом году география забега расширилась: участие в соревновании приняли представители не только Орехово-Зуевского, но и Электростальского и Павлово-Посадского округов», — говорится в сообщении.Бегунов поприветствовали депутат Московской областной Думы Максим Коркин и глава фракции «Единая Россия» в Орехово-Зуевском Совете депутатов Дмитрий Нестеров. А на финише всем участникам вручили памятные подарки и медали.