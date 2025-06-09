Фигуристка Алина Загитова удивила поклонников еще одним талантом

09 июня 2025, 08:22

Фигуристка Алина Загитова сыграла на фортепиано трек из фильма «1+1»

Алина Загитова (Фото: инстаграм*/azagitova)

23-летняя фигуристка Алина Загитова продемонстрировала еще один талант: она исполнила на фортепиано трек из фильма «1+1». Видео с игрой на музыкальном инструменте появилось в ее соцсетях.