Фигуристка Алина Загитова удивила поклонников еще одним талантом
23-летняя фигуристка Алина Загитова продемонстрировала еще один талант: она исполнила на фортепиано трек из фильма «1+1». Видео с игрой на музыкальном инструменте появилось в ее соцсетях.
Олимпийская чемпионка сыграла композицию «Experience» 69-летнего итальянского композитора Людовико Эйнауди. Эта мелодия звучит в популярной французской ленте с Омаром Си и Франсуа Клюзе.
Ролик был снят глубокой ночью — спортсменка показала, чем занимается в два часа. Поклонники вновь убедились в разносторонности девушки: помимо фигурного катания, она также увлекается музыкой.
Ранее Евгения Медведева призналась, что приняла сообщение Алины Загитовой за уловки мошенников.
*Запрещен в РФ
Читайте также: