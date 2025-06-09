Фигуристка Алина Загитова удивила поклонников еще одним талантом

Фигуристка Алина Загитова сыграла на фортепиано трек из фильма «1+1»
Алина Загитова (Фото: инстаграм*/azagitova)

23-летняя фигуристка Алина Загитова продемонстрировала еще один талант: она исполнила на фортепиано трек из фильма «1+1». Видео с игрой на музыкальном инструменте появилось в ее соцсетях.



Олимпийская чемпионка сыграла композицию «Experience» 69-летнего итальянского композитора Людовико Эйнауди. Эта мелодия звучит в популярной французской ленте с Омаром Си и Франсуа Клюзе.

Ролик был снят глубокой ночью — спортсменка показала, чем занимается в два часа. Поклонники вновь убедились в разносторонности девушки: помимо фигурного катания, она также увлекается музыкой.

Алина Загитова (Фото: инстаграм*/azagitova)
Ранее Евгения Медведева призналась, что приняла сообщение Алины Загитовой за уловки мошенников.

*Запрещен в РФ
Лидия Пономарева

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