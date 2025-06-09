Юные гимнастки из Подольска завоевали семь медалей турнира памяти Томиловой
Две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали представительницы Подольска в многоборье на IV открытом турнир городского округа по спортивной гимнастике среди девушек памяти тренера Галины Томиловой. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Оливия Аносова и Полина Забровская. Серебряную медаль завоевала Татьяна Хлынина. А третье место заняли Злата Гварамия, Екатерина Малышева, Антонина Горькая и Пелагея Ершова», — говорится в сообщении.Соревнования проводились в спортивной школе «Лидер». Победителям и призёрам вручили медали, кубки и грамоты.
Участниц готовили к турниру тренеры Елена Шмелева, Татьяна Амелина, Наталья Алякринская и Мария Соловьева.
Галина Томилова проработала в школе «Лидер» около 50 лет. Она воспитала более десяти мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера.