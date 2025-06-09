Юные гимнастки из Подольска завоевали семь медалей турнира памяти Томиловой

09 июня 2025, 09:44

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Две золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали завоевали представительницы Подольска в многоборье на IV открытом турнир городского округа по спортивной гимнастике среди девушек памяти тренера Галины Томиловой. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Оливия Аносова и Полина Забровская. Серебряную медаль завоевала Татьяна Хлынина. А третье место заняли Злата Гварамия, Екатерина Малышева, Антонина Горькая и Пелагея Ершова», — говорится в сообщении.