Стало известно сколько заработает Блэкер по двухлетнему контракту с «Авангардом»

06 июня 2025, 16:35

Защитник Джесси Блэкер заработает 80 млн рублей в «Авангарде» за 2 года

Фото: Istock/:vchal

Защитник Джесси Блэкер, перешедший в «Авангард» из «Автомобилиста», заключил выгодный двухлетний контракт на сумму 80 миллионов рублей.