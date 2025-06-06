Стало известно сколько заработает Блэкер по двухлетнему контракту с «Авангардом»
Защитник Джесси Блэкер заработает 80 млн рублей в «Авангарде» за 2 года
Защитник Джесси Блэкер, перешедший в «Авангард» из «Автомобилиста», заключил выгодный двухлетний контракт на сумму 80 миллионов рублей.
По информации Metaratings.ru, канадский хоккеист с казахстанским паспортом, не считающийся легионером в КХЛ, присоединился к «Авангарду» 6 июня, подписав соглашение до 2027 года.
В минувшем сезоне 34-летний Блэкер провел 53 матча, набрав 18 очков (3 гола + 15 передач) при показателе полезности «+12». Теперь его ждет новая глава в карьере в составе омской команды.
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