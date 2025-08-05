«Большое горе»: Ирина Слуцкая высказалась о смерти Александра Гришина

05 августа 2025, 16:14

Ирина Слуцкая назвала смерть Александра Гришина большой утратой для мира спорта

Ирина Слуцкая (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Российская фигуристка Ирина Слуцкая выразила соболезнования родным и близким погибшего спортивного комментатора Александра Гришина. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».





Слуцкая назвала смерть Гришина большой утратой не только для его друзей и семьи, но и для всего спортивного сообщества. Двухкратная чемпионка мира подчеркнула, что не знала его лично, но считала профессионалом своего дела.

«Это, конечно, большое горе и утрата не только для близких, но и для мира спорта. <…> мир фигурного катания привык к его голосу, и этот вид спорта ассоциировался с его голосом, поэтому это большое горе», — сказала собеседница издания.