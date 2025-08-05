Достижения.рф

«Большое горе»: Ирина Слуцкая высказалась о смерти Александра Гришина

Ирина Слуцкая назвала смерть Александра Гришина большой утратой для мира спорта
Ирина Слуцкая (Фото: РИА Новости/Александр Натрускин)

Российская фигуристка Ирина Слуцкая выразила соболезнования родным и близким погибшего спортивного комментатора Александра Гришина. Ее слова приводит «Вечерняя Москва».



Слуцкая назвала смерть Гришина большой утратой не только для его друзей и семьи, но и для всего спортивного сообщества. Двухкратная чемпионка мира подчеркнула, что не знала его лично, но считала профессионалом своего дела.

«Это, конечно, большое горе и утрата не только для близких, но и для мира спорта. <…> мир фигурного катания привык к его голосу, и этот вид спорта ассоциировался с его голосом, поэтому это большое горе», — сказала собеседница издания.
Напомним, Александр Гришин ушел из жизни 5 августа в возрасте 47 лет. Как рассказала жена журналиста, трагедия произошла на железнодорожной станции во время сильного дождя. Мужчина попал под электричку, когда возвращался домой с работы.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0