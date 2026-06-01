В ДК «Филимоновский» Павловского Посада прошёл отчётный концерт двух коллективов
В Доме культуры «Филимоновский» состоялся отчётный концерт двух творческих коллективов под названием «Музыка в тебе». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
На сцене выступил образцовый вокальный ансамбль «СВЕТлячок» под руководством Александра Кустова и хореографическая группа «Платинум» с руководителем Лидией Вахрамовой.
«Ребята пели и танцевали на профессиональном уровне. Невероятные по красоте и звучанию 29 номеров подарили зрителям незабываемые эмоции. Зал был полон улыбками и уютом. Концерт стал яркой завершающей ноткой весны и великолепного сезона. Он закончился общим выходом всех артистов», – рассказали в администрации
Там добавили, что дом культуры попрощался с гостями до встречи в новом творческом сезоне.