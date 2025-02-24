Участие в марафоне BELLA RUN в Егорьевске приняли 500 человек

Фото: Юлия Андросова
500 человек из 26 российских регионов и Беларуси стали участниками зимнего забега BELLA RUN, который состоялся в воскресенье, 23 февраля, на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Гуслица» в подмосковном округе Егорьевск, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
BELLA RUN — ежегодный забег, сейчас он состоялся в одиннадцатый раз. И популярность его растёт. Впечатлениями от мероприятия поделился ведущий марафона Михаил Трошинский.
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«Я приехал из Самары. Работаю ведущим марафона уже третий год. Егорьевский марафон вырос на моих глазах. Количество участников увеличилось в десять раз. Он стал одним из десяти самых популярных марафонов в России», — сказал Михаил Трошинский.Для участников спортивного праздника были подготовлены разные дистанции — на 10 км, 21,1 км и 42,2 км для взрослых и дистанции на 1 км и 5 км — для детей и подростков, а также для участников старше 60 лет.
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Лев Каштанов