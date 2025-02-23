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Боксер Бивол победил Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира

Дмитрий Бивол (Фото: Instagram* @bivol_d)

Дмитрий Бивол (Фото: Instagram* @bivol_d)

Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в реванше за титул абсолютного чемпиона мира по боску в полутяжёлом весе. Об это пишет Telegram-канала Baza.
Поединок, состоявшийся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), продлился все 12 раундов.

34-летний Бивол получил статус абсолютного чемпиона, объединив пять престижных поясов: WBC (Всемирный боксёрский совет), IBF (Международная боксёрская федерация), WBO (Всемирная боксёрская организация), WBA (Всемирная боксёрская ассоциация) и IBO (Международная боксёрская организация).

Этот бой стал ответом на первое столкновение Бивола и Бетербиева в борьбе за чемпионство в октябре 2024 года. Тогда победу раздельным решением судей присудили Бетербиеву, несмотря на возмущение фанатов и части промоутеров.

Финансовые условия боя остались рекордными: по информации ESPN, каждый из боксёров получил не менее $15 миллионов, что на $5 млн больше их гонораров за первый поединок.

Для Бивола эта победа может считаться исторической — он стал третьим российским боксёром, завоевавшим титул абсолютного чемпиона.

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«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» 8:3, но Овечкин остался без очков
23 февраля 2025, 02:32

Фото: istockphoto/FotografieLink

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:3, но капитан победителей Александр Овечкин не набрал очков, прервав пятиматчевую результативную серию.
По данным лиги, в составе «Вашингтона» шайбы забросили семь игроков, включая Джейкоба Чикрана, оформившего дубль. Овечкин, остающийся в шаге от рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы), провел на льду 18 минут, но очков не набрал. При этом он провел несколько силовых приема и сделал четыре броска в створ ворот.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, вернувшийся после травмы колена, отдал голевую передачу. «Кэпиталз» с 82 очками лидируют в Восточной конференции, тогда как «Пингвинз» с 55 баллами занимают последнее место в дивизионе.

29 декабря «Радио 1» передавало, что гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто».

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Стало известно имя нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Спойлер: это не Кабаева
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Стало известно имя нового главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Спойлер: это не Кабаева
Главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике стала Татьяна Сергаева
22 февраля 2025, 13:19

Татьяна Сергаева (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Многолетний и заслуженный наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер 12 февраля, то есть десять дней назад, объявила о своей отставке. Свой пост она занимала без малого четверть века — с 2001 года. Сегодня стало известно, кто придёт ей на смену в главную команду страны.
Чемпионка Олимпиады 2004 года Алина Кабаева, которая именно под руководством Винер добилась главных успехов в своей спортивной карьере, посвятила тренеру очень яркий и эмоциональный пост, в котором отметила, что с уходом её многолетней наставницы из сильнейшей сборной планеты закончится не просто «эра великих побед».

«Уход Ирины Винер — это не просто конец эры, это утрата целой эпохи в художественной гимнастике. Ирина Александровна — это символ силы, грации и стремления к совершенству. Она подарила нам незабываемые моменты триумфа и гордости, а ее достижения навсегда останутся в истории», — написала многократная чемпионка России, Европы и мира.

Ирина Винер (Фото: Телеграм @irina_viner)

После отставки великого тренера появилась информация, что именно её ученица, которая всегда вспоминала наставницу с теплом и благодарностью, заменит её на ответственном посту в сборной страны. Оказалось, что это не соответствовало действительности. Кабаева на стала новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике.

На эту должность назначена Татьяна Сергаева. Ее кандидатура ранее была представлена президентом Федерации гимнастики России Олегом Белозеровым и согласована министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. О её назначении было объявлено на церемонии вручения наград чемпионата России по художественной гимнастике. Ранее специалист занимала в сборной страны должность старшего тренера по групповым упражнениям.

«Новому главному тренеру предстоит сохранить лучшие традиции отечественной школы, но при этом учитывать новые реалии. Уверен, что под руководством Татьяны Сергаевой наша сборная останется одной из лучших в мире, сочетая опыт, новаторство и стремление к совершенству», — сказал Дегтярёв, комментируя назначение.

Среди воспитанниц Сергаевой — знаменитые олимпийские чемпионки: Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева и Мария Толкачева. Она также работала в академии олимпийской чемпионки Алины Кабаевой «Небесная грация».

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«Четыре очка отставания — это ни о чём!»: Экс-защитник «Динамо» Дьяков верит в команду
Экс-защитник «Динамо» Дьяков верит, что команда способна стать чемпионом РПЛ
21 февраля 2025, 19:18

Фото: istockphoto/Andreyuu

Экс-защитник московского «Динамо» оценил игру команды в первой части чемпионата и взвесил дальнейшие перспективы «бело-голубых» в борьбе за чемпионство. Футболист считает, что его бывшим партнёрам вполне по силам ликвидировать четырёхочковое отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».
В разговоре с порталом Metaratings.ru спортсмен отметил, что ему импонирует та игра и тот стиль, который прививает команде её главный тренер чех Марцел Личка.

Игрок напомнил, что в прошлом году команда буквально до последних минут завершающей игры претендовала на первое место в Российской премьер-лиге. Москвичам было достаточно сыграть вничью с «Краснодаром», чтобы получить заветный титул. Но «Динамо» проиграло, а чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Интересно, что и в этом году перед возобновлением чемпионата те же команды идут во главе турнирной таблицы. У «Краснодара» и «Зенита» по 39 очков и делят первую строчку. В активе «Динамо» 35 баллов, команда идёт четвёртой. В прошлогодние разборки лидеров вклинился столичный «Спартак», которого 37 очков и третье место.

«В прошлом году упустили чемпионство сами. Но и сейчас я не стал бы списывать «Динамо» со счетов. Четыре очка отставания ни о чём не говорят. В минувшем сезоне, по-моему, и больше было, а в итоге «Зенит» увёл победу в РПЛ на последних минутах», — сказал Дьяков.

Прав ли известный футболист, узнаем очень скоро. Чемпионат возобновится уже через неделю, 28 февраля. А «Динамо» в матче 19-го тура 2 марта сыграет в гостях против «Ростова».

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«Сейчас это невозможно»: Сергей Даду оценил идею матча между сборными России и Молдавии
Молдавский футболист Даду не верит в возможность проведения матча с Россией
21 февраля 2025, 15:41

Фото: istockphoto/Rost-9D

Проведение товарищеского матча между сборными России и Молдавии в настоящее время невозможно. Так считает бывший нападающий молдавской национальной команды и российских клубов «Алания» и ЦСКА Сергей Даду.
В интервью порталу Metaratings.ru он выразил надежду, что в ближайшее время «беспокойная ситуация» разрешится, а российские клубы вновь допустят к участию в еврокубках. Также получит возможность участвовать в международных турнирах и сборная России.

«Сейчас матч между сборными России и Молдавии невозможен. К сожалению, лозунг "спорт вне политики" забыт давным-давно», — посетовал бомбардир, кроме российских и молдавских клубов, поигравший также в «Мидтьюланде» из Дании.

В календаре Российского футбольного союза (РФС) в этом году запланированы три товарищеских матча сборной России. В марте команда Валерия Карпина сыграет со сборной Замбии, на 6 июня запланирован матч с очень сильной Нигерией, а 10 июня российская национальная команда отправится в Минск на игру против Белоруссии.

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Боец UAE Warriors Зайнуков: Оливейра и Умар Нурмагомедов устроили бы настоящее шоу из боя
Боец UAE Warriors Зайнуков назвал Оливейру возможным соперником Нурмагомедова
21 февраля 2025, 13:41

Фото: istockphoto/Stanislav Chegleev

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов потерпел первое в своей карьере поражение от грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 311. Об этом бое и о возможном следующем сопернике спортсмена из Дагестана порассуждал Боец UAE Warriors Магомед Зайнуков.
В эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru он отметил, что каждый боец должен пройти через то, с чем столкнулся Умар в бою против оппонента из Грузии, впрочем, уже много лет живущего в США. Это травма, боль и невозможность задействовать весь свой арсенал. Зайнуков напомнил, что у Нурмагомедова была травмирована рука, которую он продолжает лечить до сих пор. Он также предположил, что по ходу поединка, возможно, следовало сменить тактику.

«Можно было бы удары руками заменить на удары локтями. Мы не считали, что проигрываем по итогам трёх раундов. Это сложно, когда ты так дерешься, когда у тебя рука болит всё сильнее с каждым ударом», — сказал Магомед.

По его словам, он после того боя, прошедшего 18 января, ещё не видел Умара, который продолжает реабилитацию травмированной руки. Зайнуков напомнил, что бразилец Винисиус Оливейра в своё время бросал вызов Нурмагомедову. Магомед считает этого бойца достойным соперником и уверен, что их бой с Умаром получился бы равным и зрелищным, так как соперники достойны друг друга.

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