Боксер Бивол победил Бетербиева и завоевал звание абсолютного чемпиона мира

Дмитрий Бивол (Фото: Instagram* @bivol_d)
Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в реванше за титул абсолютного чемпиона мира по боску в полутяжёлом весе. Об это пишет Telegram-канала Baza.
Поединок, состоявшийся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), продлился все 12 раундов.
34-летний Бивол получил статус абсолютного чемпиона, объединив пять престижных поясов: WBC (Всемирный боксёрский совет), IBF (Международная боксёрская федерация), WBO (Всемирная боксёрская организация), WBA (Всемирная боксёрская ассоциация) и IBO (Международная боксёрская организация).
Этот бой стал ответом на первое столкновение Бивола и Бетербиева в борьбе за чемпионство в октябре 2024 года. Тогда победу раздельным решением судей присудили Бетербиеву, несмотря на возмущение фанатов и части промоутеров.
Финансовые условия боя остались рекордными: по информации ESPN, каждый из боксёров получил не менее $15 миллионов, что на $5 млн больше их гонораров за первый поединок.
Для Бивола эта победа может считаться исторической — он стал третьим российским боксёром, завоевавшим титул абсолютного чемпиона.
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34-летний Бивол получил статус абсолютного чемпиона, объединив пять престижных поясов: WBC (Всемирный боксёрский совет), IBF (Международная боксёрская федерация), WBO (Всемирная боксёрская организация), WBA (Всемирная боксёрская ассоциация) и IBO (Международная боксёрская организация).
Этот бой стал ответом на первое столкновение Бивола и Бетербиева в борьбе за чемпионство в октябре 2024 года. Тогда победу раздельным решением судей присудили Бетербиеву, несмотря на возмущение фанатов и части промоутеров.
Финансовые условия боя остались рекордными: по информации ESPN, каждый из боксёров получил не менее $15 миллионов, что на $5 млн больше их гонораров за первый поединок.
Для Бивола эта победа может считаться исторической — он стал третьим российским боксёром, завоевавшим титул абсолютного чемпиона.
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Мария Моисеева