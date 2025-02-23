«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» 8:3, но Овечкин остался без очков

Многолетний и заслуженный наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер 12 февраля, то есть десять дней назад, объявила о своей отставке. Свой пост она занимала без малого четверть века — с 2001 года. Сегодня стало известно, кто придёт ей на смену в главную команду страны.