«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» 8:3, но Овечкин остался без очков

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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:3, но капитан победителей Александр Овечкин не набрал очков, прервав пятиматчевую результативную серию.
По данным лиги, в составе «Вашингтона» шайбы забросили семь игроков, включая Джейкоба Чикрана, оформившего дубль. Овечкин, остающийся в шаге от рекорда Уэйна Гретцки (894 шайбы), провел на льду 18 минут, но очков не набрал. При этом он провел несколько силовых приема и сделал четыре броска в створ ворот.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, вернувшийся после травмы колена, отдал голевую передачу. «Кэпиталз» с 82 очками лидируют в Восточной конференции, тогда как «Пингвинз» с 55 баллами занимают последнее место в дивизионе.
29 декабря «Радио 1» передавало, что гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто».
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Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, вернувшийся после травмы колена, отдал голевую передачу. «Кэпиталз» с 82 очками лидируют в Восточной конференции, тогда как «Пингвинз» с 55 баллами занимают последнее место в дивизионе.
29 декабря «Радио 1» передавало, что гол Овечкина в первом матче после его травмы помог «Вашингтону» обыграть «Торонто».
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Мария Моисеева