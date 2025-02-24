Овечкин оформил хет-трик в матче НХЛ и еще больше приблизился к Гретцки

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Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз», еще больше приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки.
По данным сайта лиги, россиянин забросил три шайбы в ворота соперника, доведя свой счёт в регулярных чемпионатах до 882 голов. Теперь он отстаёт от канадской легенды на 12 шайб.
Матч в Вашингтоне завершился победой «Кэпиталз» со счётом 7:3. Овечкин отличился во втором периоде, затем в большинстве и в пустые ворота.
Благодаря его результативности клуб лидирует в Восточной конференции с 84 очками. Также россиянин повторил рекорд Яромира Ягра по победным голам (135).
23 февраля сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:3, но капитан победителей Александр Овечкин не набрал очков, прервав пятиматчевую результативную серию.
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Матч в Вашингтоне завершился победой «Кэпиталз» со счётом 7:3. Овечкин отличился во втором периоде, затем в большинстве и в пустые ворота.
Благодаря его результативности клуб лидирует в Восточной конференции с 84 очками. Также россиянин повторил рекорд Яромира Ягра по победным голам (135).
23 февраля сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» разгромили «Питтсбург Пингвинз» со счётом 8:3, но капитан победителей Александр Овечкин не набрал очков, прервав пятиматчевую результативную серию.
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Мария Моисеева