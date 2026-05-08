Бывший футболист «Динамо» высказался об игре клуба с «Краснодаром» в финале Пути РПЛ
Футболист Колыванов: «Динамо» и «Краснодар» играют на европейском уровне
Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов подвел итоги полуфинального матча FONBET Кубка России, в котором его бывшая команда встретилась с «Краснодаром». Встреча, прошедшая 7 мая в Краснодаре, завершилась безголевой ничьей (0:0) в основное время.
В серии послематчевых пенальти точнее оказались хозяева — 6:5, благодаря чему «быки» завоевали путевку в суперфинал, где 24 мая сыграют со «Спартаком». Колыванов высоко оценил качество игры. По его мнению, второй тайм получился особенно боевым и бескомпромиссным.
«Это был футбол европейского уровня без права на ошибку. Исполнительское мастерство «Краснодара» и класс вратаря были лучше», — приводит слова Колыванова Metaratings.ru.Уже 11 мая соперники встретятся снова — на этот раз в 29-м туре РПЛ на поле «Динамо». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.