В округе Шатура снесли три аварийных жилых дома

08 октября 2026, 12:39

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Три деревянных многоквартирных жилых дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в разных населённых пунктах округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





В городе Рошаль ликвидировали двухэтажный дом №47 по улице Свердлова. В здании общей площадью более 290 квадратных метров были расположены шесть квартир.



Второй дом — двухэтажную постройку с восемью квартирами общей площадью 300 квадратных метров — снесли на улице Горького в посёлке Туголесский Бор.



А третьим снесённым зданием стал одноэтажный дом №8 на улице Красный Посёлок в посёлке Шатурторф. Площадь объекта составляла 135 квадратных метров, там находились пять квартир. После того, как дом расселили, в нём произошёл пожар, и постройка стояла полуразрушенной.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры



«Сейчас демонтаж всех трёх домов завершён. Участки, которые они занимали, очистили от строительного мусора», — говорится в сообщении.