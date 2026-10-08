В округе Шатура снесли три аварийных жилых дома
Три деревянных многоквартирных жилых дома, находившихся в аварийном состоянии, снесли в разных населённых пунктах округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
В городе Рошаль ликвидировали двухэтажный дом №47 по улице Свердлова. В здании общей площадью более 290 квадратных метров были расположены шесть квартир.
Второй дом — двухэтажную постройку с восемью квартирами общей площадью 300 квадратных метров — снесли на улице Горького в посёлке Туголесский Бор.
А третьим снесённым зданием стал одноэтажный дом №8 на улице Красный Посёлок в посёлке Шатурторф. Площадь объекта составляла 135 квадратных метров, там находились пять квартир. После того, как дом расселили, в нём произошёл пожар, и постройка стояла полуразрушенной.
«Сейчас демонтаж всех трёх домов завершён. Участки, которые они занимали, очистили от строительного мусора», — говорится в сообщении.Решение о том, как использовать освободившиеся территории, примет администрация округа.