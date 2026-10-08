В Московской области завершают консервацию фонтанов на зиму

08 октября 2026, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Подготовка фонтанов к холодному сезону завершается в Московской области. Гидротехнические сооружения консервируют до весны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Всего в Подмосковье расположены свыше 250 фонтанов. Все они требуют сезонного ухода.





«В рамках работ по консервации рабочие промывают чаши, декоративные элементы и скульптуры специальным раствором, проводят диагностику гидравлики и инженерных сетей, снимают насосы и фонари подводной подсветки и устанавливают защитные конструкции на декор и коммуникации», — говорится в сообщении.