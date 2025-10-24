Участие в танцевальном конкурсе в Волоколамске приняли более 150 человек
Танцевальный конкурс «Стартин-2025» провели во дворце спорта «Лама» в Волоколамске, он собрал 12 коллективов — всего более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Темой конкурса стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждая из команд подготовила видеовизитку и два номера: один по собственному выбору, второй – на музыку, определённую жеребьёвкой.
Участников поблагодарила глава Волоколамска Наталья Козлова.
«Столько драйва, эмоций и красоты! Спасибо всем участникам и организаторам за труд, талант и позитивную энергию», — сказала она.Победу на конкурсе одержала команда Russian Boy and Girls, второе место занял коллектив «Вот Так Могу», а третье — «ВНЕОРБИТНЫЕ». Приз зрительских симпатий получила команда JUST DO IT. Звания «Мисс Стартин-2025» удостоилась Дарья Мурашова, а «Мистером Стартин-2025» стал Даниил Райков.