Участие в танцевальном конкурсе в Волоколамске приняли более 150 человек

24 октября 2025, 15:32

Фото: пресс-служба Волоколамского г.о.

Танцевальный конкурс «Стартин-2025» провели во дворце спорта «Лама» в Волоколамске, он собрал 12 коллективов — всего более 150 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Темой конкурса стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Каждая из команд подготовила видеовизитку и два номера: один по собственному выбору, второй – на музыку, определённую жеребьёвкой.



Участников поблагодарила глава Волоколамска Наталья Козлова.





«Столько драйва, эмоций и красоты! Спасибо всем участникам и организаторам за труд, талант и позитивную энергию», — сказала она.