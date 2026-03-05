Участие в тренировочном ЕГЭ приняли почти 40 тысяч подмосковных выпускников
Тренировочный ЕГЭ по математике базового и профильного уровней провели в Московской области в среду, 4 марта. Участниками мероприятия стали около 38 тысяч одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.
Испытание проводилось в 225 подмосковных пунктах проведения экзаменов (ППЭ).
«В рамках тренировочного мероприятия математику профильного уровня сдавали около 21 тысячи участников, а математику базового уровня — 17 тысяч», — говорится в сообщении.Тренировка позволила отработать технологию проведения экзаменов, включая получение и распечатку материалов. Кроме того, в одной аудитории каждого из ППЭ отработали возникновение внештатной ситуации — неполадки со станцией сканирования и печати.
Результаты тренировочного ЕГЭ опубликуют не позднее 17 марта.