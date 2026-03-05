Участие в тренировочном ЕГЭ приняли почти 40 тысяч подмосковных выпускников

05 марта 2026, 11:09

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Тренировочный ЕГЭ по математике базового и профильного уровней провели в Московской области в среду, 4 марта. Участниками мероприятия стали около 38 тысяч одиннадцатиклассников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.





Испытание проводилось в 225 подмосковных пунктах проведения экзаменов (ППЭ).





«В рамках тренировочного мероприятия математику профильного уровня сдавали около 21 тысячи участников, а математику базового уровня — 17 тысяч», — говорится в сообщении.