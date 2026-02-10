Главный тренер «Палмейраса» Феррейра заинтересован в трансфере Матвея Кисляка
Главный тренер бразильского «Палмейраса» Абель Феррейра проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. Специалист высоко оценил потенциал 20-летнего футболиста после детального анализа его игры.
По имеющейся информации, возможный трансфер может осложнить высокая стоимость игрока. Рыночная цена Кисляка, по данным Transfermarkt, составляет около 20 миллионов евро, тогда как Международный центр спортивных исследований (CIES) оценивает его в диапазоне 35–41 миллиона.
Как пишет Metaratings.ru, представители хавбека рассматривают варианты продолжения карьеры в бразильских клубах «Фламенго» и «Палмейрасе». При этом приоритетным сценарием для игрока остается переход в один из европейских чемпионатов.
Кисляк выступает за ЦСКА на протяжении нескольких сезонов и провел за команду 69 матчей, в которых забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.
