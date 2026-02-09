В красногорском ЖК «Изумрудные холмы» открыли стадион

09 февраля 2026, 09:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Стадион, построенный у нового корпуса школы №18 на территории жилого квартала «Изумрудные холмы» в Красногорске, открыли. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Открытый стадион» там будут тренироваться школьники, а после окончания уроков — все желающие.

В честь открытия на стадионе устроили праздник.





«Активными участниками стали младшеклассники и их родители. Для них организовали зимние забавы с перетягиванием каната и весёлые старты», — рассказала начальница управления образования округа Ольга Кравец.