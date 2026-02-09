В красногорском ЖК «Изумрудные холмы» открыли стадион
Стадион, построенный у нового корпуса школы №18 на территории жилого квартала «Изумрудные холмы» в Красногорске, открыли. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Открытый стадион» там будут тренироваться школьники, а после окончания уроков — все желающие.
В честь открытия на стадионе устроили праздник.
«Активными участниками стали младшеклассники и их родители. Для них организовали зимние забавы с перетягиванием каната и весёлые старты», — рассказала начальница управления образования округа Ольга Кравец.Жители смогут пользоваться стадионом по следующему расписанию: по будням — с шести до восьми утра и с 18:00 до 22:00, а по выходным — с шести утра до 22:00.