Участие в зимней спартакиаде ГАИ в Дмитрове приняли более тысячи человек
XIII зимняя спартакиада Госавтоинспекции Подмосковья состоялась на горнолыжном курорте «Сорочаны» в Дмитровском округе. Участниками соревнований стали более тысячи человек, работающих в 59 подразделениях ГАИ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Спортсменов поприветствовал глава округа Михаил Шувалов.
«Отрадно, что наш округ снова стал местом проведения этой спартакиады. Вы обеспечиваете безопасность дорожного движения, и по многим направлениям, связанным с этой сферой, мы работаем в тесном сотрудничестве», — сказал Шувалов.Команды проходили пять этапов, включая лыжную гонку, стрельбу из пневматической винтовки, фигурное вождение машины, перетягивание каната и «Весёлую эстафету». Победителям и призёрам вручили кубки, медали и грамоты.