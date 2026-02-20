В Лобне 1 марта проведут кантри-кросс велогонку
Кантри-кросс велогонка «Снежные дюны-2026» состоится в Лобненском лесопарке 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в заездах смогут принять спортсмены разных возрастов и уровня подготовки.
«Лыжникам в возрасте от семи до 13 лет предложат на выбор две дистанции — на два и пять километров. Любители от 14 лет и старше смогут попробовать свои силы на десятикилометровой дистанции, а для мастеров от 18 лет организаторы приготовят 20-километровую трассу», — говорится в сообщении.Для всех участников и зрителей будет работать полевая кухня с гречневой кашей и горячим чаем.
Регистрация на велогонку открыта по ссылке.
