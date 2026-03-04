Участник «Героев Подмосковья» рассказал о важных качествах для госслужбы
В Московской области продолжается реализация образовательной программы для ветеранов СВО «Герои Подковья».
Как отметил старший лейтенант, участник проекта Денис Жуковский, участникам проекта не дадут «потеряться» — с ними работают опытные наставники, преподаватели и товарищи.
«Главное — не бояться, пробовать новое и понимать свою мотивацию. Тогда все получится. Здесь и адаптация, и обновление госслужбы», — поделился Жуковский в беседе с РИАМО.По его словам, боевой опыт закаляет характер, учит принимать ответственность за решения, что особенно востребовано на государственной службе. Программа, инициированная по поручению президента Владимира Путина, призвана помочь ветеранам СВО приобрести новые компетенции и построить карьеру в органах власти или бизнесе.
Губернатор Андрей Воробьев добавил, что курс включает не только теорию, но и стажировки.
«Преподаватели, эксперты рассказывают об использовании технологий ИИ, делятся практиками в сфере развития транспортной инфраструктуры, здравоохранения, малого и среднего предпринимательства», — подчеркнул глава региона.