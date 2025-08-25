Участник поисковой экспедиции нашёл останки прапрадеда – героя войны

25 августа 2025, 18:34

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодёжи

В Калужской области завершилась 12-я международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе». В ней участвовали 600 поисковиков из разных регионов России, в том числе из Московской области.





Поисковые работы вели на стратегически важных высотах, где в 1942 и 1943 годах проходили ожесточённые бои между частями Красной Армии и немецкой группой армий «Центр». Завершилась экспедиция торжественной церемонией захоронения останков павших воинов, рассказал «Радио 1» заместитель директора Роспатриоцентра «Росмолодёжи» Дмитрий Степыко.

«Это очень мощное мероприятие. Поисковики нашли неожиданно большое число наших солдат. А самая, трогательная история связана с тем, что одного человека удалось установить в результате поисковой операции. Не знаю, как это случилось, но его праправнук был в составе поискового отряда, то есть он нашел своего прадеда. И это единственный человек, личность которого удалось установить – у него был жетон. И этому поисковику поручили захоронить своего прапрадеда, он участвовал в официальной церемонии. Это такой счастливый случай и такой мощный воспитательный эффект! Были и слёзы, и счастье. Такое редко бывает», – поделился Степыко.

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра Росмолодёжи



«В предпоследний день нашли большое захоронение, и там было порядка 40 человек. Мы уже готовились к торжественной церемонии, и в последний день до утра работали группы антропологов, остальных ребят, которые занимаются обработкой останков. Это, конечно, было мощно. Думали, что всё завершили, порядка 150 человек нашли, но нет – оказалось, что есть ещё одно захоронение», – рассказал собеседник «Радио 1».