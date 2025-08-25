Москвича задержали за оскорбление жителей блокадного Ленинграда и ветеранов ВОВ
Жителю Москвы предъявили обвинение в унижении чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета.
По версии следствия, в начале августа молодой человек разместил в популярной соцсети видео, содержащее информацию, унижающую честь и достоинство жителей блокадного Ленинграда и участников Великой Отечественной войны.
В ходе совместной работы следователей и сотрудников правоохранительных органов фигурант был задержан.
Кроме того, следствие установило, что в октябре 2024 года молодой человек публиковал в одной из групп комментарии, одобряющие преступления против человечества, совершённые сторонниками нацистской идеологии в годы Великой Отечественной войны.
