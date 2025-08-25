В СК завели уголовное дело на блогера, смеявшегося над блокадниками Ленинграда

25 августа 2025, 16:39

Фото: iStock/Fedorovekb

В Следственном комитете заявили о возбуждении уголовного дела против блогера, который смеялся на ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. Об этом рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.





О блогере стало известно после публикации главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В своем telegram-канале она выложила видео блогера, который удивлялся, что блокадники были лишены bubble tea.



Блогером оказался юноша 2005 года рождения. Против него возбуждено уголовное дело. На допросе он полностью признал свою вину.





«Он обвиняется в... "унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенном с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», — передает ведомство.