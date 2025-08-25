136 представительниц Подмосковья примут участие в конкурсе «Женщина – Герой»
136 женщин из семей подмосковных героев-участников спецоперации подали заявки на участие в конкурсе «Женщина – Герой 2025». Они представляют все муниципалитеты Московской области, сообщил инициатор конкурса, депутат Госдумы, сопредседатель Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Сергей Колунов.
«136 необычайно сильных, заботливых, красивых, творческих женщин из семей подмосковных героев-участников СВО будут участвовать в нашем конкурсе. В сентябре мы проведём четыре окружных полуфинала в Балашихе, Красногорске, Одинцове и Подольске. Из 136 участниц определим восемь финалисток, каждая из которых 30 ноября, в День матери, расскажет свою историю» на площадке Музея Победы», – пояснил Колунов.Конкурс проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Финал состоится на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN, а поимённый состав жюри объявят позднее.