Участникам молодёжного турпроекта вручили свидетельства о получении специальности

03 июля 2026, 22:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Участникам проекта «Молодёжный резерв туризма» вручили свидетельства, подтверждающие получение специальности. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





По инициативе главы муниципалитета Максима Красноцветова на базе Российского Государственного Университета туризма и сервиса стартовал муниципальный проект «Молодёжный резерв туризма». Участниками стали школьники десятых классов и педагоги всех образовательных учреждений Пушкинского. Они познакомились с профессией экскурсовода.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

23 школьника освоили программу профессионального обучения ассистента-экскурсовода, столько же педагогов прошли курсы повышения квалификации по программе «Технологии проектной деятельности, медиа и туризм в образовательном процессе».

«Мы научились правильно строить и вести экскурсии, делать визитные карточки. Меня очень заинтересовала эта деятельность, и я был очень рад принять участие в таком интересном проекте», – поделился ученик десятого класса Образовательного комплекса №7 города Пушкино Алексей Бородулин.