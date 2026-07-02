В пушкинском микрорайоне Клязьма начали строить детскую площадку

02 июля 2026, 17:39

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Строительство детского игрового комплекса началось в частном секторе в микрорайоне Клязьма Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Площадку устанавливают по просьбе жителей, которые собрали более 60 подписей. Но после начала строительства некоторые люди стали возражать.





«Проверить, как идут работы, и узнать, в чём причина недовольства, на место приехали уполномоченная главы округа Нина Ушакова, председатель муниципального Совета депутатов Артём Садула и победительница предварительного голосования партии «Единая Россия» Инна Орлова», — говорится в сообщении.