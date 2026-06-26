Глава Пушкинского Красноцветов передал мотоцикл волонтёру Алёне Нарыжной
Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов передал мотоцикл руководителю волонтёрской группы «Своих не бросаем» Алёне Нарыжной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В ближайшее время технику отправят в зону проведения спецоперации.
«Мы помогаем военнослужащим и их семьям в решении разных вопросов – от ремонта жилья до юридических и бытовых проблем. Вместе с волонтёрами, депутатами и неравнодушными жителями продолжаем формировать гуманитарные грузы. Поддержка тех, кто защищает интересы нашей страны, и помощь фронту – наш приоритет», – отметил Красноцветов.История Нарыжной – пример того, как личная трагедия становится источником силы и мотивации помогать другим. В 2022 году мужа Алёны, военного кинолога Дмитрия Нарыжного, мобилизовали. Для его поддержки женщина вместе с подругой создала канал, где начала собирать помощь для знакомых на фронте.
Со временем вокруг неё сложилась волонтёрская группа «Своих не бросаем». Волонтёры системно поддерживают бойцов и медиков, собирают и комплектуют аптечки и медицинские рюкзаки, над комплектацией которых вместе с активистами работали военврачи.
Один из проектов – «Рюкзак жизни». Это тактический рюкзак, рассчитанный на оказание помощи до эвакуации в госпиталь. Группа также регулярно организует отправку других гуманитарных грузов – средств гигиены, бытовой химии, оборудования. Волонтёры совершили сотни поездок в зону СВО.
В июле 2024 года Дмитрий Нарыжный погиб при выполнении боевого задания, но Алёна не оставила волонтёрство. Она продолжила руководить группой и стала опорой для других женщин, потерявших близких.
В 2025 году вклад Алёны в добровольческую работу отметили на высоком уровне. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ей премию «Мы рядом. Доброе дело».