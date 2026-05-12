Участниками акции «Наследники Победы» в Подмосковье стали более 140 тыс. человек
Свыше 140 тысяч молодых жителей Московской области приняли участие в различных мероприятиях в рамках всероссийской акции «Наследники Победы». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодёжной политики.
Общее число региональных мероприятий, посвящённых 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, превысило 900.
«Наши волонтеры и молодёжь раздали тысячи георгиевских лент, привели в порядок мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны, навещали и поздравляли ветеранов», — рассказала министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.В программу акции вошло также создание тематических картин из зажжённых свечей, уроки памяти и мужества, танцевальные флешмобы «Память хранит имена», различные фотовыставки и пр.