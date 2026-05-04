В Павловском Посаде состоялся концерт в честь Первомая
Праздничный концерт «Мир! Труд! Май!» организовали Доме культуры посёлка Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа в субботу, 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для зрителей выступили танцевальный коллектив «Дворяночка», Ольга Титова, Владимир Котов, Виктория Кузьмина, Афина Паршина, коллектив эстрадного танца «Феерия», вокальная студия «Мастерская Алисы», Александр Юдин и гитаристы группы «Аккорд», Алексей Кузьмин и Камила Мелиева, а также артист ДК «Октябрь» Юрий Филатов.
«Благодарим всех, кто пришёл и сделал этот день таким душевным! Отдельное спасибо — артистам, руководителям творческих коллективов за профессионализм и любовь к своему делу», — сказали представители руководства Большедворского ДК.Танцы, песни, поздравления ведущих и аплодисменты зрителей создали особую атмосферу, которая запомнится всем участникам и гостям мероприятия.