Участниками квеста «Город пЕРемен» в Видном стали более 1500 человек

25 мая 2026, 14:26

Квест «Город пЕРемен», призванный в игровой форме познакомить людей с результатами реализации Народной программы «Единой России», состоялся в городе Видное Ленинского округа в субботу, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба партии.





Участие в квесте приняли 360 команд, в которые вошли более полутора тысяч человек. Одним из участников стал глава Ленинского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.





«Очень важно, чтобы люди видели те изменения, которые произошли по их же инициативе. Наказы были собраны в Народную программу «Единой России», которая на сегодняшний день почти полностью выполнена. Более 200 масштабных объектов — парки, школы, детские сады», — сказал Каторов.