Участниками квеста «Город пЕРемен» в Видном стали более 1500 человек
Квест «Город пЕРемен», призванный в игровой форме познакомить людей с результатами реализации Народной программы «Единой России», состоялся в городе Видное Ленинского округа в субботу, 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Участие в квесте приняли 360 команд, в которые вошли более полутора тысяч человек. Одним из участников стал глава Ленинского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.
«Очень важно, чтобы люди видели те изменения, которые произошли по их же инициативе. Наказы были собраны в Народную программу «Единой России», которая на сегодняшний день почти полностью выполнена. Более 200 масштабных объектов — парки, школы, детские сады», — сказал Каторов.Победители прошли пешком около 25 километров. Самая успешная команда набрала более 600 баллов из 1300 возможных. А на стартовой площадке работал пункт сбора предложений в новую Народную программу «Единой России».
Квест «Город пЕРемен» будет проходить также 31 мая в Балашихе и 6 июня — в Королёве. Регистрация открыта на сайте проекта. Участие бесплатное.