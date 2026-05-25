В Лотошине увеличат мощность котельной на Западной улице

25 мая 2026, 14:07

Реконструкцию котельной с увеличением её мощности планируют провести в Лотошине. Подряд на работы уже выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и реконструировать котельную, расположенную по адресу: посёлок Лотошино, Западная улица, дом №1. В программу реконструкции входит поставка оборудования, которое позволит увеличить мощность котельной до 23,2 МВт», — говорится в сообщении.