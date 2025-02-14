Нигерия под вопросом: В этом году финал FONBET Кубка России по футболу пройдёт в «Лужниках»

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Финальный матч FONBET Кубка России сезона 2024/25 годов снова состоится на столичном стадионе «Лужники». Окончательно о своём решении относительно проведения решающей игры турнира на знаменитой спортивной арене Российский футбольный союз (РФС) должен объявить в апреле.
Этой инсайдерской информацией поделилось с читателями сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. В публикации отмечается, что ранее заявленный товарищеский матч сборной России с национальной командой Нигерии из-за занятости главного стадиона страны вряд ли состоится. Игра должна пройти 6 июня, а финал Кубка назначен на 1 июня.
После реконструкции «Лужники» трижды подряд принимали финал FONBET Кубка России. Решающие матчи турнира игрались на этой спортивной арене с 2022 по 2024 годы. Действующим обладателем трофея является «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом году «сине-бело-голубые» одолели в финале калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. В этом году чемпион страны последних шести сезонов также продолжает борьбу за FONBET Кубок России.
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