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Нигерия под вопросом: В этом году финал FONBET Кубка России по футболу пройдёт в «Лужниках»

В этом году финальный матч FONBET Кубка России по футболу пройдёт в «Лужниках»
Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Финальный матч FONBET Кубка России сезона 2024/25 годов снова состоится на столичном стадионе «Лужники». Окончательно о своём решении относительно проведения решающей игры турнира на знаменитой спортивной арене Российский футбольный союз (РФС) должен объявить в апреле.


Этой инсайдерской информацией поделилось с читателями сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. В публикации отмечается, что ранее заявленный товарищеский матч сборной России с национальной командой Нигерии из-за занятости главного стадиона страны вряд ли состоится. Игра должна пройти 6 июня, а финал Кубка назначен на 1 июня.

После реконструкции «Лужники» трижды подряд принимали финал FONBET Кубка России. Решающие матчи турнира игрались на этой спортивной арене с 2022 по 2024 годы. Действующим обладателем трофея является «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом году «сине-бело-голубые» одолели в финале калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. В этом году чемпион страны последних шести сезонов также продолжает борьбу за FONBET Кубок России.

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«Нам не подходит»: Сделка по переходу Глебова из «Ростова» в «Динамо» под угрозой срыва
ФК «Ростов» не принимает условия «Динамо» по переходу капитана сборной Глебова
14 февраля 2025, 13:53

Данил Глебов (Фото: ВКонтакте @dglebov99)

Сохраняется высокая вероятность, что игрок сборной России Данил Глебов, выводивший её на поле с капитанской повязкой, до лета останется в Ростове-на-Дону. Ростовчан не устраивают условия сделки, предложенные столичным «Динамо» в соглашении по переходу футболиста.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru. Трансферное окно, согласно регламенту Российской-премьер-лиги, закрывается 20 февраля. Поэтому, если стороны не договорятся, Глебов останется на берегах Дона как минимум до лета. Сам футболист не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в московском клубе. Более того, сообщалось, что уже согласованы детали его личного контракта. Однако пока что трансфер откладывается.

По данным издания, «Ростов» и «Динамо» столкнулись с трудностями при согласовании итоговой суммы трансфера и рассрочки платежей. Сообщалось, что общая сумма сделки варьируется в пределах 9-10 миллионов евро.

В текущем сезоне 25-летний полузащитник Данил Глебов сыграл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах и отметился одним голом и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро. Действующий контракт игрока с его нынешним клубом истекает 30 июня 2028 года.

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Увела женатого из семьи и свела в могилу мужа? Какие тайны скрывает Татьяна Тарасова и почему она хотела броситься под трамвай
14 февраля 2025, 13:00

Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова воспитала несколько поколений чемпионов, став лучшим наставником в этом виде спорта. Отдавая всю себя работе, она так и не познала радость материнства, стала причиной смерти второго мужа, а позже похоронила и третьего. Подробности карьеры и личной жизни легендарной личности приводит «Радио 1».

Детство и юность Татьяны Тарасовой


Татьяна родилась в Москве 13 февраля 1947 в семье, тесно связанной со спортом. Отец был хоккейным тренером, а мать – учителем физкультуры. Также у Тарасовой была старшая сестра.

Примечательно, что отец мечтал о сыне и сильно разочаровался появлением второй дочери, но тратил много времени на ее воспитание. Когда девочке было четыре года, отец научил ее плавать, в пять лет поставил на коньки, а в шесть она уже сама ездила на тренировки и ежедневно делала зарядку и бегала во дворе в любую погоду.

«Это не экзекуция. Папа же опережал время. И понимал, что я способная. Видел, как бегаю, прыгаю, какие у меня ноги быстрые — не то что сейчас. И я делала то, что он считал. Конечно, какой ребенок будет сначала делать это с удовольствием?» — поясняла Тарасова в интервью «Спорт-Экспресс».

Некоторые считают, что папа, страшно мечтавший о сыне, воспитывал дочь как мальчика, кто-то полагает, что она просто унаследовала характер отца. Тем не менее отношения в семье были хорошими, а Татьяна не обижена на родителей.

Травма Тарасовой положила начало тренерской карьере


Тарасова выступала в паре с Георгием Проскуриным. Союз был очень перспективным, в итоге молодая пара побеждает на Универсиаде, но тут в дело вмешался несчастный случай, который и положил начало тренерской карьере Тарасовой, поставив крест на спортивной.

Выполняя круг почета, Тарасова запнулась о ковровую дорожку, упала и повредила руку и вывихнула плечо. С тех пор она больше не могла выполнять сложные поддержки и в 19 лет стала профнепригодной. Тогда девушка сильно переживала и восприняла случившееся как настоящую трагедию.

«Эта травма — привычный вывих плеча — она распространилась на два сустава. Это трагедия в парном катании — о поддержках можно было просто забыть. Но я очень не хотела подводить тренера и партнёра. И ещё какое-то время работала буквально из последних сил. А рука всё время предательски вылетала из плечевого сустава. Хотелось даже под трамвай броситься. Но только, думаю, некрасиво. Мама расстроится», — делилась Тарасова.

На протяжении двух лет врачи пытались восстановить руку спортсменки, но все тщетно. Тогда отец посоветовал ей заняться тренерской деятельностью.

«Я тяжело переживала, лет же мало. И время было такое: нет особого выбора — куда идти, что делать. И папа заставил меня принять решение, которое я сама не принимала, — я же хотела идти в ГИТИС, а он сказал: «У нас артистов не будет. Завтра пойдешь на свой каток, наберешь детей и будешь работать. Надеюсь, что плохим тренером ты не станешь. Все». В общем, он меня послал туда, где я была счастлива всю жизнь», — призналась Татьяна Анатольевна.

Спортсменка внесла свои коррективы в совет отца и решила тренировать не детей, а взрослых. По началу отец был недоволен и перспектив в этом не увидел.
Татьяна Тарасова (Фото: Инстаграм* @t.a.tarasova)

Самые успешные воспитанники Татьяны Тарасовой


Так, одними из первых подопечных Тарасовой стали Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Под ее руководством пара в 1975 году выиграла чемпионат мира. На тот момент тренеру было 28 лет. За 10 лет совместной работы подопечные Тарасовой получили титулы чемпионов мира, стали двукратными чемпионами Европы, а также обладателями серебра и бронзы Олимпиад 1976 и 1980 годов.

В 1970-х к Тарасова начала тренировать Ирину Роднину и Александра Зайцева. Спортсмены под руководством Татьяны Тарасовой дважды завоевали олимпийское золото — в 1976 и 1980 годах.

А Алексей Ягудин в 1998 году специально отправился отправился в США, чтобы тренироваться у Тарасовой. Она провела там 10 лет, где тренировала Илью Кулика, ставшего олимпийским чемпионом в 1998 году, Оксану Грищук и Евгения Платова, завоевавших золото Олимпиады в Нагано. Тарасова также тренировала зарубежных спортсменов: Сашу Коэн (серебро Олимпиады-2006), Сидзуку Аракаву, Мао Асаду, Эвана Лайсачека и других.

Она признавалась, что не имела любимчиков среди своих подопечных. По ее словам, она заставляла их тренироваться до умопомрачения. Так, методика Тарасовой сделала ее одним из самых лучших тренеров в истории фигурного катания.

Отчаянное желание построить женское счастье


Тарасова, которая отдавала всю себя тренерской карьере, отчаянно пыталась построить своё женское счастье. Так, в театре «Современник» она знакомится с актером Алексеем Самойловым, сыном народного артиста СССР Евгения Самойлова. Отношения между молодыми закрутились, и вскоре они поженились. Брак продлился два года. Позже Самойлов признался, что главной статью супруги было фигурное катание, а не он. Из-за постоянных разъездов Татьяны они почти не виделись и вскоре развелись, но сохранили дружеские отношения.

Вторым мужем Татьяны Тарасовой стал легкоатлет Василий Хоменков, который ради нее бросил беременную двойней жену, а впоследствии покончил с собой. Сама Тарасова говорить публично о нем не любит, а вот его первая жена, теннисистка Марина Чувырина, охотно делилась подробностями отношений тренера и легкоатлета.

«Когда я была на сносях, на седьмом месяце беременности, Вася меня бросил и ушел к Тарасовой. С ней он был знаком с юности, лет с 16. Таня, по-моему, даже от Хоменкова беременела, но ее тренер Елена Чайковская не разрешила никаких детей и свадеб. Тарасова избавилась от ребенка, рассталась с Василием и ненадолго вышла замуж за актера Алексея Самойлова. А после развода с ним снова где-то повстречала уже женатого на мне Хоменкова, и у них опять вспыхнули чувства», — рассказывала Чувырина.

Позже она родила сына и дочь, но отец в воспитании детей участия не принимал, а все свое время посвящал любимой Тарасовой. В итоге брак счастья не принес. Между супругами постоянно происходили ссоры из-за работы Татьяны. Через шесть лет Василий совершил суицид в квартире Тарасовой.

«На тот момент их чета практически развалилась. Тарасова прямо говорила Хоменкову: «Ты мне больше не нужен, уходи». Звонила его маме и требовала: «Заберите его!» И однажды Вася поехал ставить точку и отвозить Тане ключи от квартиры. Они поссорились. Она хлопнула дверью и ушла. А потом спохватилась, что забыла забрать те самые ключи, и вернулась. Вошла, но Василия нигде не увидела. Поняла, что дверь в ванную закрыта изнутри, взломала и нашла его повешенным. Никого не позвала на помощь, закрыла квартиру и уехала к своей маме. Медики пришли к выводу, что, если бы его сразу сняли и оказали помощь, он мог бы жить. По-моему, даже следствие велось по поводу того, что Тарасова ему не помогла», — привела подробности страшного случая Чувырина.

Пережив все эти обстоятельства, Тарасова два года спустя едет к гадалке, узнать, будет ли в конце концов счастлива.

«Мы поехали гадать. И бабушка в беленьком платочке сказала мне: «Смотри, дай ручку. Ты скоро встретишь человека. Выходи замуж за него сразу. Не смотри, что он ниже тебя ростом». Мы поехали от этой бабушки, и вскоре я встретила Вову. Он повез меня в аэропорт. И уже через неделю мы сыграли свадьбу. Мне хватило недели понять, что это мой человек», — вспоминала Тарасова.

Так, третьим мужем тренера стал пианист Владимир Крайнев, который жил музыкой и восхищался своей женой. Этот мужчина принимал активное участие в профессиональной деятельности Татьяны, сочиняя музыку для выступлений ее подопечных. Брак оказался счастливым и продлился 33 года. В 2011 году он умер от аневризмы лёгочной артерии, а Тарасова тяжело переживала эту трагедию.

За два года до этого от рака почек умерла старшая сестра женщины Галина, потом мама.
Татьяна Тарасова (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Не познала радость материнства


Татьяна Тарасова так и не стала матерью и приняла это как факт.

«Что жалеть о том, чего нет. У меня много забот, помогаю людям, которые встретились на пути. Люблю внуков сестры Гали, все время на катке с детьми. Так получилось», — говорила она в программе «Судьба человека».

Тем не менее она не скрывает, что в одно время думала родить детей от третьего мужа, но не сложилось. Также она призналась, что, видя детей своих подруг, даже радуется, что их у нее нет.

Как живет Татьяна Тарасова сейчас


На сегодняшний день Татьяне Тарасовой уже 78 лет. У нее имеются проблемы со здоровьем. В 2013 году она перенесла сложную операцию на позвоночнике, после чего прошла длительную реабилитацию, но боли ее мучают по сей день.
Татьяна Тарасова (Фото/РИА Новости/Алексей Даничев)
В 2021 году она несколько раз оказывалась в больнице, в том числе из-за сильных головных болей. А осенью 2023 года тренер появилась на съёмках «Ледникового периода» в инвалидном кресле. Позже она призналась, что мечтает вновь ходить. Она также испытывает проблемы с дыханием, но утверждает, что чувствует себя хорошо.

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Защитник сборной Белоруссии Волков: Надеемся взять реванш в матче с Россией
14 февраля 2025, 12:36

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Накануне, 13 февраля, стало известно, что в наступившем году футбольная сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Замбии, Нигерии и Белоруссии. Этому факту обрадовался защитник белорусов и подмосковного клуба «Химки» Захар Волков.
В интервью сетевому изданию Metaratings.ru он сказал, что ему самому и его партнёрам по сборной всегда интересно сыграть против своих соседей и друзей из России. Тем более, что предыдущий матч соперников в Минске закончился разгромным поражением белорусов со счётом 0:4. И Захар об этом помнит.

«Конечно, хочется взять реванш за предыдущее поражение. Мы хотим достойно выступить перед своими зрителями. В первый раз получилось не очень, в этот раз мы хотим сыграть намного лучше», — сказал футболист.

Сейчас Волков на правах аренды играет за тульский «Арсенал». Во время выступления за «Химки» в Российской премьер-лиге (РПЛ) он играл против многих игроков сборной России, со многими защитник знаком лично. Тем приятнее будет встретиться с ними в футболках национальных команд и постараться их обыграть, заключил футболист.

Всего за подмосковный клуб защитник Захар Волков провёл 45 матчей, в которых отправил в ворота соперников три мяча. В конце 2024 года был отправлен в аренду в «Арсенал», за который успел сыграть две игры.

Матч между сборными России и Белоруссии пройдёт 10 июня в Минске. До этого российская национальная команда сыграет в марте с Замбией (точная дата ещё не определена), а затем 6 июня встретится с командой Нигерии, прошлогодним финалистом Кубка африканских наций.

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«Hardcore не заплатил»: Менеджер Тарасов подтвердил задолженность Лиги перед бойцами
Менеджер Тарасов: Лига ММА Hardcore имеет долги перед российскими бойцами
14 февраля 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

В российских спортивных СМИ и в среде любителей боевых единоборств появилась информация о том, что Hardcore Fighting Championship (Hardcore FC, HFC, «Хардкор Файтинг») имеет задолженности перед 32 бойцами организации.
В эксклюзивном интервью сетевому изданию MMA.Metaratings.ru известный менеджер Виталий Тарасов, представляющий интересы многих участников организации, подтвердил эти сведения. Он, впрочем, не видит в этом большой проблемы: ситуации с задержками выплат случаются во всех, даже самых известных, промоушенах в мире единоборств.

«Да, действительно, некоторая проблематика есть, но мы с лигой в контакте, обещают все долги закрыть. Что касается названных сумм, могу говорить только за своих бойцов. Не во всех случаях эти цифры точны», — сказал спортивный импресарио.

Ранее сообщалось, что Hardcore имеет задолженность перед 32 бойцами организации. Среди них — Шамиль Галимов, Валерий Особов, Дмитрий Климов, Даниял Эльбаев, Абдула Рамазанов.

Примечание: Hardcore Fighting Championship («Хардкор Файтинг») — российская спортивная организация, базирующаяся в Москве. Она является частью и первым проектом созданного впоследствии крупного продюсерского центра Hardcore Media Group, который занимается спортивными промоушенами в сфере кулачного спорта, ММА, бокса, и новостных спортивных ресурсов.

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Экс-футболист Чухлов: Конфликт игроков «Спартака» и «Зенита» спровоцировал судья Левников
Экс-футболист Чухлов: оценил судейство Левникова в игре «Спартака» и «Зенита»
13 февраля 2025, 19:54

Фото: istockphoto/Pixfly

К конфликту во втором тайме финального матча Winline Зимнего Кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» привело непоследовательное и нервное судейство Кирилла Левникова. Такое мнение высказал бывший нападающий питерского клуба, чемпион СССР 1984 года Борис Чухлов.
В разговоре с корреспондентом издания «РБ Спорт» он отметил, что во второй половине матча арбитр упустил нити управления игрой. Он давал свистки там, где этого не следовало делать, а некоторые откровенные нарушения пропускал, причём как в ту, так и в другую сторону, считает воспитанник знаменитой ленинградской спортивной школы «Смена».

«Судья Левников «поплыл» во втором тайме. Испортил матч. Испугался, задергался», — прокомментировал действия опытного арбитра Чухлов.

Нервозность главного рефери матча немедленно передалась игрокам, продолжил экс-форвард. Они стали огрызаться, грубить исподтишка, спорить с судьями по поводу и без. В конце концов на бровке футбольного поля вспыхнула настоящая потасовка с участием экспрессивного сербского тренера и штабов и персонала обеих команд.

«Началась неоправданно жёсткая игра, настоящее «месиво», которое едва не закончилось мордобоем», — заключил футболист.

По итогам стычки на бровке поля Левников удалил с поля наставника столичного клуба Деяна Станковича, а его коллеге из «Зенита» показал жёлтую карточку. И тут тренер питерцев повёл себя максимально благородно. В знак солидарности с сербом, а также чтобы продемонстрировать недовольство неоднозначным судейством, российский специалист ушёл вслед за Станковичем на трибуну. Остаток матча они смотрели, сидя рядом, а успокоившийся тренер «Спартака» дружески общался с поддержавшим его коллегой и принципиальным соперником.

Матч закончился со счётом 3:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга, причём все голы были забиты ещё в первом тайме, когда всё ещё было спокойно. Игра и даже спорное судейство Левникова достаточно скоро забудутся, а вот благородный поступок Семака ещё долго будут обсуждать болельщики и футбольные эксперты.

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