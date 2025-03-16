Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до семи шайб

Александр Овечкин (Фото: Instagram* @aleksandrovechkinofficial)
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в гостевом матче НХЛ против «Сан-Хосе», продолжая приближаться к историческому рекорду Уэйна Гретцки. До рекорда Овечкину остается еще семь голов.
По данным статистики лиги, которую передает ТАСС, это 887-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Канадский форвард Гретцки, чей рекорд составляет 894 гола, остаётся единственным игроком, опережающим россиянина. Матч с «Сан-Хосе» стал для «Вашингтона» 67-м в текущем сезоне, где команде предстоит сыграть ещё 15 игр.
7 марта сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.
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Канадский форвард Гретцки, чей рекорд составляет 894 гола, остаётся единственным игроком, опережающим россиянина. Матч с «Сан-Хосе» стал для «Вашингтона» 67-м в текущем сезоне, где команде предстоит сыграть ещё 15 игр.
7 марта сообщалось, что официальный аккаунт «Вашингтон Кэпиталз» выложил в соцсети X видео, где капитан Александр Овечкин и его команда бурно радуются его 885-й шайбе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забил гол на 51-й минуте в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который «Вашингтон» выиграл со счетом 3:2 в овертайме.
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Мария Моисеева