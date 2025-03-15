Глава МОК обвинил РФ в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх-2024

Иман Хелиф (Фото: Instagram* @imane_khelif_10)
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах связал гендерный скандал на боксёрском турнире Олимпиады-2024 в Париже с кампанией фейковых новостей из России. Об этом он заявил в интервью Reuters, материалы передает РИА Новости.
Речь идёт о допуске к соревнованиям тайваньской спортсменки Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф, ранее не прошедших гендерные тесты Международной боксёрской ассоциации (IBA). Несмотря на это, МОК разрешил их участие, и обе завоевали золотые медали.
5 ноября 2024 года президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами после публикации медицинского отчета, согласно которому олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является мужчиной.
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«Обсуждения (на тему гендерного теста и уровня тестостерона) не имели ничего общего с реальностью», — объявил Бах.Он подчеркнул, что спортсменки «рождены, воспитаны и соревновались как женщины», а обсуждения их статуса основаны на дезинформации.
Линь Юйтин (Фото: Instagram* @boxing_ting)
«Я не считаю это (скандал на Олимпиаде в Париже) реальным кризисом, потому что все обсуждение базировалось на кампании фейковых новостей из России. Это была часть многих кампаний фейковых новостей из России, с которыми нам пришлось иметь дело перед Олимпиадой и после нее», — сказал Бах.Ранее издание Le Correspondant со ссылкой на журналиста Джаффара Айта Аудиа опубликовало неподтверждённое медицинское заключение о наличии у Хелиф мужских половых признаков. МОК отказался комментировать этот документ.
5 ноября 2024 года президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал главу МОК Томаса Баха извиниться, стоя на коленях, перед всеми боксерами после публикации медицинского отчета, согласно которому олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф является мужчиной.
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Мария Моисеева